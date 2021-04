La direcció de BBVA ha plantejat un expedient de regulació d’ocupació (ERO) per a 3.798 persones, que afectarà 248 empleats a la Comunitat Valenciana (115 a la província de València, 107 a Alacant i 26 a Castelló). A més, preveu el tancament de 530 oficines, 35 de les quals a la Comunitat, Balears i Múrcia, en un procediment que fonamenta en motius productius i organitzatius derivats de la transformació digital, segons fonts de la negociació consultades per Europa Press.

Aquesta primera oferta del pla d’ajust s’aplicarà concretament sobre els serveis centrals i la xarxa de sucursals de BBVA, S.A., que compta amb uns 23.300 empleats; en queden fora la resta de les societats de l’entitat a Espanya. L’afectació final dependrà de l’obstinació i de l’esforç de la mesa negociadora.

Aquest excedent, que representa el 16 % de la plantilla del banc, afectaria 3.000 persones de la xarxa d’oficines, la qual cosa suposa més d’un 21 % de les persones que hi treballen actualment; i les 800 restants, de serveis centrals (el 5 % del total actual).

Tancament d’oficines

Respecte a la xarxa sucursal, BBVA pretén abaixar la persiana en 204 oficines de Catalunya; 101 al centre peninsular (Madrid i Castella-la Manxa); 76 a Andalusia, Extremadura, Ceuta i Melilla; 59 a Galícia, Astúries i Castella i Lleó; 41 a País Basc, Cantàbria, Navarra, La Rioja i Aragó; 35 a la Comunitat Valenciana, Balears i Múrcia; i 14 a Canàries.

CCOO, com a sindicat majoritari en la mesa negociadora, considera que les xifres que l’entitat ha posat damunt de la taula són un plantejament d’eixida “insostenible i escandalós”.

BBVA fonamenta la seua decisió en el context de profunda transformació per al sector, marcada per una enorme pressió competitiva, els tipus baixos d’interés, l’adopció accelerada dels canals digitals per part dels clients i l’entrada de nous actors digitals.

El banc considera que, per a garantir la seua competitivitat i la sostenibilitat de l’ocupació en el futur, resulta “imprescindible” continuar treballant de manera encara més decidida per reduir la seua estructura de costos.