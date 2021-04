El palmito d’Aldaia ha sigut el protagonista indiscutible a les Corts Valencianes en una sessió en la qual s’ha llegit la declaració institucional que, per unanimitat, dona suport a la candidatura d’Aldaia perquè siga declarada ciutat creativa de l’artesania del palmito de la Unesco.

L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, al costat de tots els portaveus municipals del consistori, ha estat present en el moment de la lectura, per part del president de les Corts, Enric Morera, i ha comptat amb el suport personal del president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, la vicepresidenta Mónica Oltra, consellers, representants de la Mesa, diputats, alcaldes, personalitats i, per descomptat, representants del Gremi de Palmiters.

Guillermo Luján, alcalde de la localitat, destaca el fet que “aquest és un projecte de poble, de futur, d’il·lusió, d’esperança, en el qual, junts, podem aconseguir revitalitzar i donar llum al gremi de palmiters. El palmito és un símbol d’identitat molt nostre, que ens uneix. Des del consistori, continuarem potenciant la campanya d’adhesions a aquesta iniciativa perquè arribe a totes parts”.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, assegura que “és molt positiu que una societat com Aldaia s’unisca per a defensar una tradició i un producte de tanta qualitat, com és el palmito, que té tant a veure amb la nostra artesania i amb l’alegria del Mediterrani. Vull transmetre tota la força i la il·lusió per a seguir avant amb aquesta proposta nascuda del poble”.

Per la seua banda, Antonio Pascual, president del Gremi de Mestres Palmiters, considera que “aquesta declaració seria molt important per al gremi però, especialment, per al poble d’Aldaia, perquè tot allò que és cultura i tradició va de la mà i esperem que això ens òbriga portes cap a Europa i poder fer arribar, així, el nom del nostre producte al món”.

Alguns dels palmiters més tradicionals d’Aldaia, considerat bressol del palmito, han portat exemplars d’aquest instrument a les autoritats i, junts, han immortalitzat el moment als peus de l’escala més tradicional del Palau dels Borja.

Units pel palmito

L’Ajuntament d’Aldaia ha impulsat una iniciativa per a recollir signatures d’adhesió mitjançant la plataforma change.org, disponible en el web i les xarxes socials del consistori. “Aquest repte comporta un vessant doble, no només l’institucional, ja que, a més, busca sumar tot el suport de la societat civil. Es tracta d’una proposta oberta i, des de l’Ajuntament, animem a participar-hi a totes les persones que senten com a propi aquest producte artesanal tan arrelat a la nostra cultura, història i tradició”, ha explicat la regidora de Cultura i diputada provincial, Empar Folgado.