Un total de huit pisos que el denominat “banc dolent” té tancats per diferents zones de Sagunt es posaran pròximament en mans de famílies vulnerables de la ciutat, en règim de lloguer social i costos d’entre 75 i 125 euros al mes per domicili, com han explicat hui l’alcalde, Darío Moreno, i el regidor de Serveis Socials, Alejandro Sotoca.

L’acord a què han arribat l’Ajuntament i la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) així ho farà possible, després que els habitatges siguen adaptats per aquest segon organisme, amb la col·laboració municipal.

“Això obri una porta de futur”, ha indicat l’alcalde, que ha destacat, a més, que en aquesta operació “tots guanyem, des de la població” als bancs que posseeixen aquests parcs d’habitatges, “perquè tampoc els interessa tindre’ls oblidats”.

Això permetrà la integració de famílies vulnerables per barris de tota la ciutat, perquè la mesura és complementària a la tasca que la Generalitat du a terme per mitjà de l’EHVA, encara que aquesta ho fa únicament amb habitatges socials a Baladre o al barri de Baix Vies.

L’alcalde ha destacat aquest aspecte i ha agraït el treball del departament municipal de Serveis Socials per a fer realitat aquesta mesura.

La intenció municipal és anar assignant els habitatges “a mesura que la Sareb vaja condicionant-los” i repartir-los seguint el protocol que ha elaborat Serveis Socials “a fi d’entregar-los amb criteris objectius”, intentant sempre buscar el millor encaix entre les característiques espacials dels immobles i les necessitats de les famílies.

La Sareb es farà càrrec de les despeses derivades de les assegurances de danys i responsabilitat civil dels habitatges, el condicionament dels espais al 50 % fins a un màxim de 7.000 euros, les quotes de comunitat i les despeses i reparacions extraordinàries. El consistori, per la seua banda, es farà càrrec de l’altre 50 % del condicionament, en cas de ser necessari, i de la resta de despeses que genere l’ús dels habitatges.

Moreno també ha animat a sumar-se a aquesta iniciativa als propietaris d’habitatges que hi puguen estar interessats i no vulguen tindre’ls immobilitzats. “L’Ajuntament de Sagunt és un aliat en aquest aspecte; estarem ací, allargarem la mà, som seriosos i formals en aquest sentit i el que volem és fer el millor per a la ciutadania”, ha assegurat.

Per la seua banda, el regidor delegat de Serveis Socials, Alejandro Sotoca, s’ha mostrat “il·lusionat” pel lliurament de les claus d’aquests huit habitatges. “És la primera vegada que la nostra ciutat tindrà un parc municipal d’habitatge, que es gestionarà des del Departament de Serveis Socials i la futura Oficina Municipal d’Habitatge”, ha indicat.

“Des del Departament, coneixem la situació d’incertesa que hi ha amb l’habitatge, ja que sabem que els lloguers són molt elevats, que accedir a una renda valenciana d’inclusió o a un ingrés mínim vital no garanteix l’accés a un habitatge; apostem pel benestar de la nostra població i, en aquest sentit, aquestes iniciatives suposen un gran progrés en drets fonamentals”, ha puntualitzat Sotoca.

L’acte ha comptat també amb la presència de la cap del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament, Victoria Belis, a qui tots dos representants públics han traslladat el seu agraïment i reconeixement per la manera en què el personal de l’àrea s’ha bolcat amb la iniciativa.

La creació de la futura Oficina Municipal d’Habitatge ja està prevista en la llista de llocs de treball de l’Ajuntament i en els Pressupostos municipals, segons ha anunciat l’alcalde en la seua compareixença. “A partir de la creació de l’Oficina Municipal d’Habitatge, podrem continuar avançant en aquestes polítiques públiques que considerem que són imprescindibles perquè tothom puga tindre accés a una casa digna”, ha subratllat l’alcalde.