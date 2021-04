A hores d’ara, aquesta temporada, després d’haver anat de desencís en desencís, l’única cosa rellevant en el València és Guedes, un talent que ha deixat arrere el racó de pensar i ara és el millor un partit darrere d’un altre. Contra l’Osasuna, va donar una assistència i va fabricar dos pals de sengles sabatades, una directa i una altra que va arramassar Gameiro. No obstant això, el portugués no és suficient per a un equip ple de cràters. Forats que són especialment profunds en la defensa, un terreny pel qual és incapaç de circular sense ficar-se en un. Pocs equips cometen errors grossers de manera tan consecutiva, un horror perpetu en l’eixida de la pilota. I cap ha encaixat més gols que el de Javi Gracia en les primeres parts, el dubtós rècord collit després del bingo que va cantar Calleri quan va tornar a avançar l’equip rojillo.

La pel·lícula, en la primera part, va ser la de sobres coneguda. Una fogonada reactiva, per descomptat, de Guedes, dos errors de revetla amb els quals el van trencar i una sensació d’anar de derrapatge en derrapatge que s’explica gràficament amb el vist i no vist que va durar l’empat. La segona part fou si fa no fa el mateix. Al segon pal en la porteria de Roberto va replicar l’Osasuna des del punt de penal. El primer el va parar Doménech, però Roberto Torres es va rescabalar en el següent. Entre l’un i l’altre només va haver-hi un córner de respir.

Pel Sadar va deambular un València tebi, erràtic com sempre i sense puntuar per la seua malaptesa en els moments clau. Un equip que viu, per costum, al límit. Això va quedar clar ben d’hora, quan, abans del quart d’hora, el despropòsit de rigor va precipitar el primer gol. Des del centre del camp, de cara al seu propi porter, Yunus va ser una paret de frontó per a la raquetada de Doménech en llarg. La pilota li va arribar a la frontal a Calleri i Diakhaby li va posar una catifa en saltar a destemps a la pressió. El central es va creuar amb Gabriel Paulista, que venia de cara, i va deixar, així, un corredor lliure a la seua dreta per a la passada. Tot sol, Javi Martínez va marcar a plaer amb un tret creuat. Així de senzill, així de grosser.

Va replicar Guedes, responsable de les espurnes de vida d’aquest València que juga en pla. Una sort que ha coincidit amb la posició que ocupa dalt, on millor rendeix i més s’implica. Fora del radar d’Arrasate, com si se li haguera oblidat en la pissarra, va rebre en curt des de la cantonada, lliure de marca i, a l’altura d’on li va marcar a Claudio Bravo, es va traure un tret net que va colpejar en la soca del pal. Va ser el primer avís. Al següent, va filtrar una passada per dins amb una passada exquisida amb la qual va superar la pressió de David García. Una preciositat que va signar Gameiro empalant amb tot a favor a la xarxa. Porta ja cinc assistències, les mateixes que Gayà i Soler.

Abans d’obrir els ulls, d’un regal, aquesta vegada de Gayà, va arribar el segon. El va marcar Calleri, que es va canviar d’assistent a golejador amb un tret ajustat a la xarxa. Al descans, l’avantatge hauria sigut superior si no haguera sigut per una palmada de Doménech a tret de Roberto Torres, al qual Torró va arribar malament amb la porteria buida. Amb el camp inclinat a favor dels locals, el València tornava a ser presa d’unes limitacions subratllades des de l’alineació. L’imprevist de Soler va precipitar una altra decisió pintoresca. El seu lloc va ser per a Guillem Molina abans que per a Oliva, la qual cosa aclareix qualsevol dubte, si és que n’hi havia, sobre el rol al qual Gràcia ha condemnat els fitxatges. No es talla el tècnic a l’hora de desafiar el club, una tònica que es manté des del primer dia. Els recursos són, d’aquesta manera, més limitats encara. És com si, per no tindre el que volia, regatejara el que té.

De tornada de vestuaris, Guedes va continuar sent el millor. Un tret des de lluny no el va poder blocar el porter després de botar-li davant. El rebuig li va caure a Gameiro, que continuava atent la jugada. Però el tret se’n va anar al pal per un menovell. No obstant això, malgrat els eslàloms i canvis de velocitat del portugués, el drama continuava a la seua esquena. Doménech va rebutjar un xut potent d’Oier, no cal dir-ho, conseqüència d’un altre desajustament després d’un servei de banda escairat. I d’un altre error va arribar el penal. Guillem Molina, que seguia en el camp perquè Oliva va entrar pel tocat Racic, va saltar a l’àrea amb la mà oberta. Una infracció indetectable en Segona B però no en Primera per al VAR. Doménech, que va coronar la seua performance fent dominades en el travesser, va endevinar el tret. Alegria que va durar poc. En el servei de cantonada, un altre penal. A falta d’una mà, aquesta vegada en van ser dues, les de Diakhaby i Wass. De nou Doménech va començar a fer escarafalls, però Roberto Torres es va rescabalar amb un tir ajustat després d’una paradinha.

Ja no hi havia res a fer. Va entrar Kang In, que va tindre una bona falta a la qual li va faltar que Cutrone la rebanyara. Però va ser l’Osasuna, malgrat el carrusel de canvis de Gracia, qui va estar més prop del quart que el València del segon. Doménech, amb reflexos, va salvar la golejada amb una parada a boca de canó davant de Budimir. L’Osasuna, amb 40 punts, celebra sobrat la seua permanència. Al València, amb 35, li queden sis jornades per a no deixar-se arrossegar.