El brot del Col·legi Major Ausiàs March suma 89 casos de coronavirus. El que dimecres va començar amb l’aparició de 12 estudiants universitaris residents al centre ha augmentat, després dels cribratges massius ordenats per la Conselleria de Sanitat, fins a fregar els 90.

Segons ha informat la Conselleria de Sanitat, una vegada fet el cribratge complet de residents i treballadors del Col·legi Major Ausiàs March de València, s’han practicat un total de 249 proves, en les quals s’han detectat 89 casos. Això implica que un 35 % de les persones testades (més d’una de cada tres) ha donat positiu.

Així mateix, des del departament que dirigeix Ana Barceló s’ha informat que s’està duent a terme una investigació per a determinar l’origen del brot. Mentrestant, el centre continuarà en aïllament fins a completar els 10 dies que marca la resolució que va signar-se ahir.

Aquests 89 positius superarien els 78 que es van donar el mes de novembre en la mateixa residència en un altre macrobrot, setmanes després del del Galileo Galilei.

Quan es va conéixer el brot, la consellera Ana Barceló va decretar el confinament de la residència estudiantil davant del “risc que suposa la disseminació entre l’alumnat de la universitat, amb la baixa incidència que s’observa en aquest moment a la ciutat de València”, un fet que, a l’octubre, va obligar al tancament del campus de la Politècnica després del brot del Galileo Galilei. Un aïllament preventiu que es prolongarà deu dies.

Encara no s’ha establit quin és l’origen d’aquests contagis, tant és així que en la comunicació habitual de casos que fa diàriament la Conselleria de Sanitat no es va incloure el brot de l’Ausiàs March com a contagi social.

Des del centre es va assegurar que es tracta de contagis vinculats a la tornada de la Setmana Santa, mentre que, tal com va publicar aquest periòdic, dissabte passat, “més de 60” estudiants de Col·legi Major Ausiàs March es van citar en un local de copes del centre de València. “Cobríem quasi tot l’aforament”, assegurava un dels afectats respecte al nombre de residents que va assistir a la trobada postvacances de Pasqua i que va acabar a les 18 hores en el local.

El pla es va idear per a eixir “de la rutina” i es va prolongar a les habitacions del col·legi major amb un còctel perillós: música, alcohol i absència de mesures anti-covid (mascaretes, distància o aforament). El resident assenyalava la festa de dissabte passat com el “detonant” del brot, ja que “quasi tots” els positius van anar a la celebració.