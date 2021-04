La Comunitat Valenciana continua aguantant estoica l’envit de la quarta onada de la pandèmia de coronavirus. Des de fa setmanes, és l’autonomia amb la incidència més baixa del virus de tot el país i, ahir, el president, Ximo Puig, va reconéixer fins i tot que les dades epidemiològiques la converteixen en una de les regions europees amb menys contagis. Sembla que les mesures de restricció impulsades des de la Generalitat Valenciana i el manteniment de la prudència en la desescalada malgrat les bones xifres estan evitant el repunt de contagis nous per coronavirus en el territori.

Entre els 542 municipis que conformen la Comunitat Valenciana, només 8 superen el nombre de contagis per habitant de la mitjana espanyola. La incidència a Espanya, publicada pel Ministeri, ascendia a 232,55 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. A la Comunitat Valenciana, la incidència del virus és de 40,10 casos, quasi sis vegades menys que la mitjana nacional. Entre els municipis amb la incidència més alta del virus en les dues últimes setmanes, destaca Aras de los Olmos, que registra una incidència de 1.049 casos, malgrat haver sumat només 4 contagis en 14 dies. El nombre de casos per cada 100.000 habitants baixa fins als 952 contagis a Azuébar, on només s’han registrat 3 positius en 14 dies.

El tercer poble amb més casos per habitant i que està molt damunt de la mitjana nacional és Rossell. Té una incidència acumulada de 533,61 i ha sumat 5 casos en les dues últimes setmanes. Forcall redueix la incidència fins als 430 casos. Ador registra 397 contagis per cada 100.000 habitants i Borriana es converteix de nou en el municipi més poblat de la Comunitat Valenciana que més contagis per habitant registra en les dues últimes setmanes. Ha sumat 105 positius per coronavirus en els últims 14 dies i la incidència segueix per damunt dels 300 casos.

Sot de Chera aconsegueix baixar la incidència fins als 271 positius en 14 dies i Nules és l’última de les 8 localitats valencianes amb una incidència superior a la mitjana nacional. Aquesta població castellonenca suma 32 casos de coronavirus en dues setmanes i la incidència se situa en 244,22 contagiats per cada 100.000 habitants.

Per damunt de la incidència mitjana de la Comunitat Valenciana

Juntament amb aquests municipis, un total de 88 continuen registrant una incidència superior a la mitjana valenciana. Entre aquests, hi ha les tres capitals de província. La incidència a Castelló de la Plana és de 47,75 casos. A València, és de 46,96. I Alacant és la capital amb menys contagis per habitants. Registra 42,4 contagis per cada 100.000 habitants en les dues últimes setmanes.