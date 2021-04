L’hostaleria i el comerç obriran fins al toc de queda, que es manté en les 22 h

Les 10 de la nit serà l’hora límit per a pràcticament tot a la Comunitat Valenciana. És el resum que podria fer-se després del nou pas en l’anomenada “desescalada prudent”, adjectiu que acompanya la relaxació de restriccions en cada una de les compareixences en què el president Ximo Puig anuncia noves obertures.

A partir de dilluns, tant l’hostaleria com el comerç podran obrir fins a les 22 hores. Això suposa ampliar quatre hores la jornada de bars i restaurants, que fins ara veuen com a les sis de la vesprada han d’abaixar la persiana; en el cas dels negocis no essencials, tenen el màxim situat dues hores després, a les huit de la vesprada.

L’elecció de les 22 hores no és casualitat, sinó que coincideix amb l’inici de la restricció de mobilitat nocturna (coneguda col·loquialment com a toc de queda). Segons expliquen fonts del Consell, una de les propostes que es va sospesar en la Mesa Interdepartamental que reuneix els consellers amb gestió en la covid és que es deixara el límit d’obertura de l’hostaleria i el comerç en les 20 hores. No obstant això, ampliar-lo fins a l’inici del toc de queda evita un possible recurs de l’hostaleria i que siga el Tribunal Superior de Justícia qui decrete ampliar l’horari.

La restricció de la mobilitat nocturna va ocupar una part del debat de la reunió que es va allargar una hora i mitja. Aquesta es manté, tal com estava fins ara, des que es va decretar el mes de gener, quan les dades de la tercera onada encara no havien arribat al pitjor. Per tant, les 22 hores continuarà sent el començament del toc de queda malgrat que la idea de la Conselleria de Sanitat era ampliar-lo una hora. Però els departaments de Compromís es van negar a aquesta possibilitat.

Tot apunta al fet que això canviarà a partir del 9 de maig, una data marcada en roig en el calendari, perquè acaba l’estat d’alarma. “Aquesta és l’última quinzena abans d’una nova fase a la qual entrarem el 9 de maig, és temps d’esperança”, va expressar Puig sobre el dia en el qual caurà el tancament perimetral autonòmic. “Serà una atmosfera diferent”, va precisar. Puig va afegir, a més, que serà la situació de la pandèmia i l’avanç de la vacunació el que marcarà el nivell d’obertura per a aquells dies.

Més enllà de l’augment dels horaris, tant comerços com bars i restaurants mantindran els seus aforaments. En el cas dels segons, aquests segueixen a un 100 % a les terrasses, a un 30 % en els espais interiors i amb taules de sis, així com tampoc hi ha canvis en la reunió de persones no convivents, que es manté en sis en espais públics i dos nuclis de convivència en privats. Sí que canvia la capacitat per a les activitats culturals com ara teatres, cinemes o sales de concert, que passen d’un 50 % a un 75 %, un suport a un sector que insisteix que és segur i que està patint els estralls de la crisi econòmica per la falta d’afluència.

No seran els únics als quals se’ls modifique l’aforament. Les cerimònies i celebracions civils i religioses veuran augmentada la seua capacitat d’audiència del 30 al 50 %. En aquest sentit, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va indicar que es tracta tant de salons de banquet com dels temples de culte, tant en espais interiors com exteriors.

La vacunació com a esperança

El nou pas en la desescalada es dona amb una incidència de 40 casos per 100.000 habitants, una xifra que està sis vegades per davall de la mitjana estatal i molt per davall de la situació que es veu en altres països d’Europa, “l’única en risc baix”. Arriba amb la meitat de persones hospitalitzades per covid que fa un mes i amb el triple de vacunats. “Hem fet els deures”, va apuntar el cap del Consell en una forma de felicitació als valencians i valencianes “pel seu esforç”, perquè, segons va dir, “totes les mesures tenen les seues conseqüències”.

Per a les pròximes setmanes va demanar la “màxima prudència” i va assegurar que s’abordaran des d’una “triple via”: una obertura “responsable”, mantenint la “prudència” i augmentant la vacunació. De fet, la immunització és “el gran actiu» a l’hora d’enfrontar-se a la pandèmia i aconseguir derrotar-la, ja que, segons va insistir Puig, “en aquests moments estem a l’ofensiva”.

“La pandèmia no està superada, només ho estarà quan un percentatge de la població estiga vacunada”, va assegurar Puig, que va insistir en la importància de la inoculació dels antígens contra la covid. No va donar un percentatge al qual agarrar-se, ni va esmentar el 70 % tan recurrent per a l’estiu, però sí que va parlar de tindre els majors de 60 anys vacunats al juny i va celebrar haver arribat ja al milió de valencians amb, almenys, una dosi contra la covid.

L’expressió que podria resumir l’avanç de la pandèmia a la Comunitat Valenciana és el “ja clareja per als valencians” que va entonar el president més com a metàfora que com a descripció del clima en uns dies en què han destacat les pluges i els cels grisos. “Ara, hem de consolidar la situació”, va al·legar de cara al que es considera com el penúltim esforç de la pandèmia, l’últim abans que caiga l’estat d’alarma.

En l’avanç de la vacunació és on estaran posades les esperances per a “l’estiu que volem els valencians, el més normalitzat possible”, per a la qual cosa va demanar, a més, que la Unió Europea ajude a “garantir un espai de mobilitat” a partir del finançament de les proves diagnòstiques, com PCR, que s’exigisquen per a l’entrada en els diferents països comunitaris.

Així mateix, el cap del Consell va parlar d’un triple repte per als mesos següents. El primer és “combatre l’epidèmia silenciosa que està fent molt de mal a la salut mental”, per a la qual cosa va valorar la posada en marxa del comissionat recentment nomenat Rafael Tabarés. El segon, “evitar brots de desigualtat”, per al qual, segons va assegurar, s’ha de destinar una protecció social. I, finalment, “fer justícia amb aquelles persones que pitjor ho estan passant”.

En aquest sentit, el president va anunciar la posada en marxa del pla Resistim Plus, un programa d’ajudes de 600 milions d’euros destinat a “les empreses, els autònoms i els treballadors que més s’han sacrificat en aquest temps”, com el sector turístic, el cultural i l’hostaleria.