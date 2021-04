El sarcòfag de Vicente Blasco Ibáñez ja presideix el vestíbul del Cementeri General. Després d’abandonar el Museu de Belles Arts, a partir d’ara, tot aquell que acudisca al cementeri principal de la ciutat podrà visitar-lo lliurement.

L’obra de Mariano Benlliure s’ha destapat en presència de l’alcalde Joan Ribó i dels regidors de Patrimoni i Cementeris, Gloria Tello i Alejandro Ramón. La inauguració oficial del cenotafi s’ha fet coincidir amb el Dia del Llibre. “Podíem haver-ho fet el 14 d’abril, però aquest també és un dia que representa Blasco Ibáñez perfectament”. A més, ha fet un reconeixement a la seua figura “que, pel seu republicanisme, va estar silenciada i amagada en la dictadura, però també després, perquè la seua visió laica no anava bé amb altres períodes”, en al·lusió als primers anys de la Transició.

L’obra cisellada té baixos relleus amb personatges i noms de les novel·les de Blasco i, en la part superior, s’albira la seua figura de cos present. Perquè, segons el projecte de mausoleu que mai va arribar a materialitzar-se, aquesta obra havia de veure’s des de dalt. En la inauguració, s’ha recordat que la caixa no està pensada per a introduir-hi el taüt del novel·lista (no hi cap, literalment), sinó que la sepultura hauria estat baix, en cripta.