El castell de la Granadella, actualment en estat quasi de ruïnes, va ser, en el segle XVIII, una de les grans torres de guaita de la costa de la Comunitat. Connectat amb el sud (la torre del Cap d’Or de Moraira) i amb el nord (la d’Ambolo-Portitxol), formava part de la xarxa de vigilància davant de l’atac dels pirates.

El seu emplaçament, allunyat del nucli urbà, el convertia en essencial. Allà per 1739, comptava amb una dotació fixa de 5 guàrdies que, en els moments de tensió bèl·lica, pujava fins a 12.

El castell tenia forma de ferradura, amb murs de més de 5 metres, tres plantes i dues troneres per a dos canons de bronze. De tot això, només queda el mur que es troba més apegat al desmunt que es va fer en la zona per a poder construir-lo.

Els experts asseguren que “va ser clarament destruït amb mines i càrregues de pólvora”. D’aquesta manera, els pobladors de Xàbia van evitar que passara a les mans de les tropes franceses en el segle XIX.

Un parell de segles després, l’Ajuntament de Xàbia presenta un projecte per a consolidar les ruïnes i evitar que es perda per l’acció de l’home o les inclemències de l’oratge; no en va, és l’única torre d’aquestes característiques que és de titularitat municipal.

Ha sigut redactat per Evarist Torres i té un pressupost de 281.000 euros. Un cost alt que, en part, es deu a la dificultat en l’accés a la zona (per una senda a una hora de la cala de la Granadella).

El projecte d’intervenció el van presentar, dimecres a la vesprada, el mateix Torres i l’arqueòleg municipal, Ximo Bolufer. Tots dos van detallar diverses fases en la intervenció: recuperació de l’antic aljub (en el qual encara hi ha aigua potable però que està ple de pedres), reparació de clivelles, estabilització dels murs i col·locació dels carreus.

En la presentació, el regidor de Cultura, Quico Moragues, a preguntes de Levante-EMV, va explicar que l’Ajuntament, ara que té el projecte redactat, pretén presentar-se a diferents línies de subvencions, amb la finalitat d’iniciar la preservació d’una part de la història del municipi.