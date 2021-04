El València Basket, patint i amb correccions sobre la marxa, va superar el RETAbet Bilbao Basket per a començar a amarrar la cinquena plaça de la classificació i, amb permís del TD Systems Baskonia, continuar optant a la quarta en les cinc jornades que resten. L’equip d’Álex Mumbrú, que arribava al partit amb les baixes de Regimantas Miniotas, després de donar positiu en covid-19 (que va ser substituït en el roster per Goran Huskic), i la de Jonathan Rousselle (que es perdrà el que queda de temporada per una lesió de turmell que ha obligat a fitxat el base Ioannis Athinaou), va aguantar en el partit quasi 37 minuts estirant la renda que havia obtingut en un començament en el qual va traure els locals de la pista.

Jaume Ponsarnau, que disposava de la seua plantilla al complet, va activar per al partit la fitxa de Bojan Dubljevic i va deixar fora Vanja Marinkovic i Josep Puerto. Decisió que tots dos degueren agrair després de la desastrosa posada en escena del seu equip en els primers tretze minuts de partit. Difícil explicar la poca actitud i aptitud d’un equip el director general (José Puentes) i l’entrenador (Jaume Ponsarnau) del qual, fa a penes quatre dies, mostraven públicament la seua ambició i confiança a intentar guanyar la Lliga. El resultat ho deia pràcticament tot en aquell moment (17-38; min. 13).

El partit avançava cap al ridícul més estrepitós. Embossats en atac i desapareguts en defensa, els taronja deambulaven, com una ànima en pena, sota l’atenta mirada d’un Juan Roig a qui no li agradava gens el que estava veient. Per a emmarcar l’actuació de Kulboka i, sobretot, de Zyskowski, que campaven a plaer per a disparar l’equip basc 21 punts per damunt. Una renda que, per fi, va fer veure als locals que havien de posar-se l’uniforme de treball, prendre’s les coses seriosament i posar-li un parell de marxes més al partit.

El València Basket va pujar les línies, va augmentar la pressió i, amb l’entrada de Martin Hermannsson, va aparéixer sobre la pista. Val més tard que mai. La millora defensiva va frenar l’atac bilbaí, imparable fins aleshores, i de la mà de l’islandés primer i de Van Rossom després, a més de Dubljevic, el desavantatge va començar a reduir-se gràcies a un parcial de 17-4 (34-42; min. 17). Plovia menys a la Fonteta, però encara quedava molt per remar de cara a un segon temps al qual es va arribar nou punts per baix (42-51, min. 20).

Després del descans, Kalinic i Derrick Williams van despertar per a sumar-se a la causa. Ara ja sí, els taronja es llançaven a buscar la remuntada (61-59; min. 26). Un contraatac finalitzat per Kalinic posava els valencians per primera vegada per davant en el partit. Però el RETAbet Bilbao no es va afonar. Mumbrú va parar el xoc per a evitar que els seus acusaren el colp i ho va aconseguir. A l’últim quart s’arribava en taules (72-72; min. 30).

L’intercanvi d’encistellades va presidir els minuts posteriors, però hi havia un home molt més encertat que la resta. Aquest no era un altre que Klemen Prepelic, la producció del qual va acabar desnivellant la balança abans d’arribar a un final a cara o creu (92-85; min. 37). El parcial en els últims 27 minuts va ser de 82-52 per al definitiu 99-90.