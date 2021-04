No va haver-hi sorpreses. Ismael Sáez va ser reelegit, ahir, secretari general d’UGT-PV després de ser l’única candidatura que hi va concórrer i rebre 99 vots a favor dels 106 delegats que van participar, dijous i divendres, en el IX congrés del sindicat, un 93,4 % del total. Va haver-hi sis vots en blanc i un nul. Sáez va assenyalar com a objectius canviar la pobresa relativa i l’infrafinançament de la Comunitat Valenciana, a més de consolidar el diàleg social.

Després d’exposar els resultats de la votació, Sáez va tornar a insistir en el fet que el seu segon mandat serà “continuista”, perquè “la gran transformació ja es va dur a terme fa cinc anys”. La llista triada, de fet, la integren les mateixes set persones: Guillermo Martí (sotssecretaria general), Tino Calero (organització), Lola Ruiz Ladrón de Guevara (acció sindical), Marisa Baena (salut laboral, medi ambient i cooperació), Isabel López (política social) i Pilar Mora (formació, ocupació i igualtat de gènere).

Pel que fa als seus objectius, el reelegit com a secretari general va apuntar que el sindicat ha de “continuar convencent els ciutadans de la pobresa relativa de la Comunitat Valenciana”, sobretot per a aquells que “han tingut una consciència errònia que és una regió rica”.

Vigilància i recuperació

També va repetir que un altre pilar d’aquest nou cicle serà el de “vigilar” el compliment de l’acord a què es va arribar amb la patronal i la Generalitat al juliol, i va destacar que els fons de recuperació activats per la Unió Europea “ens ofereixen, per primera vegada, una oportunitat per a canviar el model productiu, modernitzar-lo i posar-lo a l’avantguarda”.

Sáez va assegurar que és “imprescindible” la presència d’UGT “per a garantir serveis socials fonamentals” i fer un esforç conjunt per a situar el salari mínim interprofessional en el 60 % del salari mitjà abans que acabe la legislatura.

Sobre la importància dels sindicats en un moment com l’actual va insistir, també, el president Ximo Puig, que va assistir a l’acte de proclamació. El líder del Consell va agrair la seua “ajuda inestimable” durant la crisi i va reivindicar el paper del diàleg social, que va definir com “una fi en si mateix”, per a esmorteir el colp de la pandèmia.

Puig va destacar la necessitat que el sindicalisme siga capaç d’“arribar a més” i va exposar que el neoliberalisme “ha fracassat” i que ara “o no existeixen” els neoliberals “o s’amaguen darrere de les pedres”.