La cooperativa valenciana Consum ha començat a substituir els mànecs dels carros metàl·lics i dels carros cistella de compra per uns altres tractats contra el coronavirus i té previst fer aquest canvi en unes 47.000 unitats en els pròxims mesos. D’aquesta manera, calcula que, al juliol, més del 91 per cent dels seus carros estiguen canviats.

Consum també està reemplaçant les cistelles de compra per unes altres que han sigut tractades amb un recobriment en l’ansa que elimina el virus, a fi de reduir-ne la propagació. En total, es reemplaçaran més de 14.300 cistelles, segons ha informat la cooperativa en un comunicat. Amb això, la cooperativa vol donar “més seguretat” als seus clients a l’hora de fer la compra.

Nanotecnologia contra el coronavirus

El tractament que porten tant els mànecs dels carros metàl·lics i dels carros cistella, com les cistelles de compra, consisteix en un recobriment nanotecnològic amb propietats antivíriques, sota la norma ISO 21702, “que ha demostrat una eficàcia del 99,99 % i que evita el contagi de la covid-19 per contacte amb superfícies”, fabricat per l’empresa Umbrella Technologies.

La protecció és permanent, ja que una sola aplicació “anul·la la càrrega viral i bacteriana”, ha precisat la cooperativa. Els assajos per a avaluar-ne l’efectivitat, tant per als mànecs dels carros, com per a la superfície de les cistelles i les anses, han sigut certificats per l’Institut de Salut Carles III de Madrid.

La cooperativa destinarà quasi 816.500 euros a fer aquest canvi de mànecs en els carros metàl·lics i els carros cistella i a aplicar el tractament anti-covid en l’ansa de les cistelles i reemplaçar-les per unes altres reciclades a partir de plàstic dels oceans.

Cistelles amb xarxes de pesca

Consum també està apostant per reduir la contaminació dels mars i dels oceans mitjançant les cistelles de compra. Per a això, les està substituint per unes cistelles fabricades a partir de xarxes i cordes de pesca de polipropilé reciclades que són transformades en cistelles amb un 25 % de material reciclat de residus marins.

En total, adquirirà 14.600 unitats que anirà incorporant gradualment a les seues botigues. D’aquesta manera, la cooperativa col·labora a reduir el fem marí, frenar el cicle de pesca fantasma i evitar la intoxicació i mort de milers d’animals marins. També redueixen un 20 % la petjada de carboni respecte a una cistella de plàstic convencional.