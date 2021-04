El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha publicat, aquest dimarts, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), l’ordre que amplia, fins al pròxim 15 de maig, el termini de presentació de la sol·licitud única de les ajudes de la política agrícola comuna (PAC) per a l’any 2021 en tot el territori nacional.

S’espera que s’hi presenten quasi 680.000 sol·licituds, que permetran als agricultors i ramaders espanyols rebre els pagaments corresponents a partir del pròxim 16 d’octubre. L’import total de les ajudes directes per a la campanya 2021 ascendeix a 4.860 milions d’euros, segons ha informat el MAPA.

Aquest termini es va iniciar el passat 1 de febrer i estava previst que finalitzara el 30 d’abril. No obstant això, atesa la situació actual d’estat d’alarma, amb limitacions al moviment de persones, es fa necessari prorrogar el termini fins al 15 de maig.

Aquesta demanda ha sigut traslladada al Ministeri per part de les organitzacions més representatives del sector agrari, així com per algunes administracions autonòmiques.

A la situació actual de dificultat derivada de la pandèmia se sumen les adversitats climàtiques motivades per irregularitats en les precipitacions en algunes regions, la qual cosa fa que les previsions de sembra de cultius de primavera estiga variant, es retarde la planificació i, amb això, la declaració de la PAC per part dels agricultors.

En conseqüència, i per a facilitar als agricultors i ramaders les gestions relacionades amb la PAC en les circumstàncies actuals, el MAPA ha decidit allargar quinze dies la duració del període de presentació de la sol·licitud única de la PAC, que finalitzarà, per tant, el 15 de maig, amb la confiança que aquesta mesura donarà més seguretat als beneficiaris de les ajudes, segons assenyala el departament que dirigeix Luis Planas.

Sol·licitants

Addicionalment, recorda que, en determinats casos, els sol·licitants de les ajudes podran presentar, fins al 15 de juny, una modificació de la seua sol·licitud única. A més, aquesta serà la data límit per a la presentació de les comunicacions de cessions de drets de pagament bàsic i és la data que es pren com a referència per al compliment d’alguns requisits de les ajudes directes, com l’obligació de tindre a la seua disposició les parcel·les per les quals se sol·liciten les ajudes.

D’altra banda, les comunitats autònomes que ho consideren necessari podran ampliar la data límit per a la presentació de la sol·licitud única en el seu territori fins al 31 de maig.

Una vegada finalitze el termini, les autoritats competents de les autonomies iniciaran l’estudi de les sol·licituds presentades per a dur a terme, com més prompte millor, els controls establits en la normativa europea, de manera que no es retarden els pagaments.