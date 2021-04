S’acosten notícies importants per al futur de les Falles. Cada vegada està més a prop el moment en el qual les reunions entre la Conselleria de Sanitat i els agents fallers i municipals cristal·litzen en la finestra en la qual es permetrà reprendre l’activitat i en quines condicions. Paradoxa de les paradoxes, amb poca diferència de temps respecte a una situació, l’actual, en la qual les Falles estan en activitat zero més enllà de les eleccions telemàtiques.

Ahir va quedar clar, una altra vegada, que hi ha un full de ruta. O una declaració d’intencions. Que implica celebrar les Falles 2021 com més prompte millor. I que és una opció que, amb arguments a favor i en contra, roman viva. I per si quedava algun dubte, l’alcalde de València la va oxigenar ahir. De matí, l’alcalde de Pamplona confirmava el que ja se sabia: que la capital navarresa no celebrarà, per segona vegada, les festes de Sant Fermí. Que se celebren pràcticament quan es planteja el pla A de les Falles. No obstant això, Ribó va assegurar que qualsevol comparació està de més. L’alcalde va recordar que cal tindre en compte les dades de la pandèmia, “molt significatives” i amb risc baix de contagi en comparació amb les d’altres comunitats autònomes com Navarra. “Entenc la situació de Navarra, però en aquests moments no és comparable”, defensava Ribó davant de les dades epidemiològiques de la Comunitat Valenciana.

“Quan diga Sanitat”

Però, curant-se en salut, també va advertir que les Falles se celebraran “quan Sanitat ens done la possibilitat”. És a dir, quan es reba el vistiplau dels estaments superiors. Que poden posar la finestra al juliol, o no.

Per què no ha causat malestar que Pamplona haja liquidat les seues festes grans? Perquè estava més que previst i perquè el pla que s’ha presentat davant de les autoritats sanitàries és molt diferent del d’una festa, la de Pamplona, que es basa en allò que més prohibit està: l’acumulació de persones en espais menuts.

Tal com ja va publicar Levante-EMV, les Falles de 2021 (siguen al juliol o, com a mal menor, després d’agost) fugen dels festejos que alimenten les multituds. Els “grups bambolla”, descentralitzats, fugint de la nocturnitat i tenint com a precepte bàsic que les falles estaran plantades, almenys, tants dies com en un calendari normal.

Amb tot, encara són temps d’incertesa, que es plasmaran hui en l’assemblea de presidents, en la qual és fàcil imaginar que tornarà a preguntar-se al regidor Carlos Galiana quin calendari es planteja i en quines condicions, encara que aquest se suposa que deixarà clar que encara s’està a l’espera i que fa falta encara un poc més de paciència. També és previsible que li pregunten per l’alçament de la prohibició a xiquets de 14 anys de ser fallera major o president, tal com assenyala el calendari.