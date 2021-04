L’èxit del macroconcert de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi de Barcelona, que només va registrar sis casos per coronavirus, ha obert la porta a la celebració de més esdeveniments massius a manera de prova pilot en altres comunitats, entre les quals hi ha la Comunitat Valenciana. De fet, promotors musicals que, juntament amb membres de la Conselleria de Sanitat, van assistir a aquell concert, proposaran a la Generalitat la celebració d’una prova pilot d’aquestes característiques a la Comunitat Valenciana per a unes 10.000 persones de públic. De moment, no s’ha establit ni una data, ni un cartell, ni un lloc per a aquest possible esdeveniment.

El concert del grup Love of Lesbian al Palau Sant Jordi de Barcelona del març passat va ser la primera prova pilot massiva i sense distància de seguretat amb prop de 5.000 assistents durant la pandèmia de coronavirus. Els investigadors de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) —conegut com a Can Ruti— Boris Revollo i Josep Maria Llibre; la consellera de Cultura en funcions de Catalunya, Àngels Ponsa; el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni i el cap del Servei de Malalties Infeccioses de Can Ruti, Bonaventura Clotet, van oferir ahir una roda de premsa en la qual van declarar que el concert “no va ser un esdeveniment de supertransmissió”.

“És una activitat segura”, ha reivindicat Llibre, que ha explicat que, en els 14 dies posteriors al concert, van detectar sis casos positius, és a dir, una incidència acumulada (IA14) de 131 per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 260 casos per 100.000 habitants que registrava Barcelona durant la celebració del concert.

Segons les fonts consultades per aquest periòdic, Turisme Comunitat Valenciana —impulsora de la marca “Mediterranew Musix” que aglutina els grans festivals de música—, considera “interessant” aquesta iniciativa, encara que la supediten al fet que les autoritats sanitàries hi donen el vistiplau. En aquest sentit, i segons ha pogut saber Levante-EMV, la Conselleria de Sanitat seria, de moment, contrària a una iniciativa d’aquesta classe.

El president de l’associació de promotors valencians MusicaPro CV, Sergi Albiñana, va assegurar ahir que el sector considera que és una “proposta interessant” però que el que més preocupa ara és “que es puga avançar a estructurar un aforament viable per als diferents esdeveniments musicals que hi ha programats des de maig fins a l’estiu”. “Ara, estem en un decret que estableix mil persones com a màxim per als concerts a l’aire lliure, la qual cosa els fa inviables des de la iniciativa privada”, ha afegit Albiñana.

Segons ha afegit el seu representant, els promotors estan esperant que la Conselleria de Salut Publica “ens confirme una reunió aquesta setmana per a analitzar les restriccions encara complicades per al sector en referència als concerts a l’aire lliure i veure de quina manera poder pautar una major desescalada per a la música en directe valorant la millora de la situació epidemiològica, el ritme i objectius de vacunació i els protocols implementats en la cultura que han demostrat una incidència nul·la de contagis”. L’objectiu, segons ha afegit, és “arribar a juny amb un aforament de 5.000 persones i començar a aplicar-hi protocols que poden garantir la seguretat, en la línia del que han aprovat altres països europeus com França o el Regne Unit”.