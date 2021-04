La proposta, per part del Grup Municipal Popular, del nom de Rita Barberá perquè siga reconeguda com a “alcaldessa honorària”, dins de la llista d’honors i de distincions que es lliuren amb motiu de la festivitat del 9 d’Octubre, el termini per a la qual cosa acabava aquest dimarts, ha seguit pràcticament el guió establit: convertir-se en matèria de retret a dues bandes.

El tema, de moment, ha quedat aparcat. Tant aquesta distinció —realment, la negativa a concedir-li-la— com la resta de reconeixements (medalles i filiacions adoptives i predilectes), havien d’haver-se tractat en la Junta de Portaveus i el tema s’ha traslladat ara a la Comissió de Cultura.

A partir d’ací, el xoc. Primer va ser la líder del PP, María José Català, qui acusava l’alcalde, Joan Ribó, de “no donar la cara per a tractar d’ocultar la seua postura en contra”, en al·lusió a aquest trasllat a una altra comissió i en al·lusió a l’opinió que recollia ahir Levante-EMV sobre la intenció de no secundar-la.

Català espera que l’alcalde “recapacite”. “Si l’argument és dir que fa molt poc que va morir, no se sosté”. I va rescatar, per a això, un cas i un protagonista molt recent: “L’any passat, acabat de morir, el regidor d’Hisenda, el socialista Ramón Vilar, va ser nomenat regidor honorari. Tota la corporació ho decidírem i el PP va estar on havia d’estar. Vam secundar la proposta i vam estar a l’altura de les circumstàncies. Per això, em sembla una miopia institucional i una baixesa política no acceptar aquesta proposta”, va explicar.

Hi ha una norma no escrita per la qual les distincions s’accepten, procedisquen del grup municipal que procedisquen, encara que un dels arguments esgrimits per a no concedir l’honor a Rita Barberá és que en aquest no s’incloïa una figura com l’alcaldia honorària. Català ha assegurat que “el PP mantindrà la seua proposta”, alhora que ha aprofitat per a establir comparacions: “Aquesta negació és la típica resposta d’un home que es veu totalment qüestionat i que no arriba a l’altura d’una figura com Rita Barberá”.

“El temps normalitza les coses”

Després, va ser Joan Ribó qui hi va comparéixer. I ho va fer per a mantindre el motiu pel qual aquest tema és millor no “remenar-lo”. “La meua opinió és molt clara. Fa menys de sis anys que va faltar aquesta senyora. Una alcaldia honorària ha de deixar córrer el temps. I el pas del temps és molt positiu en aquest sentit. Normalitza les coses i les opinions. Això ajuda al fet que els problemes que hi ha puguen passar”.

I va llançar un altre dard de tipus polític: “No es poden usar les distincions per a qüestions internes. Si veieu què està passant en el Partit Popular, veureu que hi ha un senyor que es diu Francisco Camps que vol ser candidat... Un tema tan seriós com és el dels alcaldes no es pot usar en batalles internes de partit”.

Es va referir a la qüestió del regidor honorari de Ramón Vilar per a replicar que no és el mateix: “No té en absolut el mateix caràcter un regidor que un alcalde horari, amb tot el beneplàcit i el respecte per a un regidor. No s’ha concedit aquest honor aquest segle, malgrat que per la ciutat han passat també persones que van ser alcaldes i de gran prestigi”.

A partir d’ací, l’assumpte va derivar en si a la junta s’havia presentat o no la proposta, més enllà de la molla de resoldre o no. Ribó assegurava que la petició “si s’havia de fer, era el moment, i la senyora Català no ha dit ni mu” en la Junta de Portaveus. “No s’ha dit res, absolutament res. Quan vulga, ho tractarem”, va dir.

Mentrestant, el PP mostrava la proposta per escrit a la Comissió de Patrimoni, que és la competent.

Sandra Gómez també va insistir en el fet que “la portaveu del PP no ha proposat en la Junta de Portaveus nomenar Barberá alcaldessa honorària. No ha dit res. Estaria bé que mantinguera l’Ajuntament al marge de les seues lluites internes amb Paco Camps pel PP de València”. I Sergi Campillo ha dit, sobre aquest tema, que “ho mereix més Ricard Pérez Casado”.