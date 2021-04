La novena edició de VLC NEGRA ja té novel·les finalistes. En el segon any de pandèmia, el festival tornarà a celebrar-se en format presencial i amb el suport de les retransmissions en streaming. Serà entre el 10 i el 20 de juny.

Com cada any, un total de 15 novel·les opten als guardons, que s’estableixen en tres categories: mejor novela, millor novel·la i best novel. Està en mans del públic, en el web del festival, votar per a decidir quina novel·la es fa amb el premi en cada una de les categories. El termini de les votacions s’estén des de hui, 28 d’abril, fins al pròxim 9 de juny. Les novel·les guanyadores es faran públiques el 9 de juny, durant la jornada de clausura del festival. Entre tots els participants en les votacions se sortejarà un e-book.

En la categoria de mejor novela, els nominats són els següents:

El oscuro amor de Teresa Lanza, de Toni Hill (Grijalbo)

Revancha, de Kiko Amat (Anagrama)

Bajo la piel, de Susana Rodríguez (Harper Collins)

Un tío con una bolsa en la cabeza, d’Alexis Ravelo (Siruela)

Los buenos hijos, de Rosa Ribas (Tusquets)

En la categoria de millor novel·la, els nominats són els següents:

Llibre de morts, de Jordi Colonques (Bromera)

Ara direu que estic boig, d’Andreu Martín (Crimscat)

Bisturí, de Ramona Solé (Llibres del Delicte)

Halley 2042, d’Anna Carreras i Aubets (Llibres del Delicte)

Noruega, de Rafa Lahuerta (Drassana)

En la categoria de best novel, els nominats són els següents:

Lejos del bosque, de Chris Offutt (Sajalín)

La mujer de Ödesmark, de Stina Jackson (RBA)

El hombre de Calcuta, d’Abir Murjeekee (Salamandra)

Tres, de Dhror Misani (Anagrama)

Catedrales, de Claudia Piñeiro (Alfaguara)