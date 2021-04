La Comunitat Valenciana ampliarà a 124 els punts de vacunació contra el coronavirus a partir del pròxim 24 de maig. Aquest increment permetrà, sobretot, desplaçaments més curts a les persones que han de ser vacunades i una administració més àgil de les dosis que arriben setmanalment.

L’objectiu d’aquesta nova distribució de punts (que implica mantindre oberts tots els actuals), segons ha explicat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, és “acostar encara més la vacunació a tots els ciutadans i ciutadanes, al mateix temps que puguem administrar totes les dosis que arriben a la Comunitat Valenciana per a protegir, com més prompte millor, les 4.269.305 persones que han de ser vacunades”.

Davant de l’increment en la quantitat de vacunes que rebrà la Comunitat Valenciana, la Conselleria ha previst utilitzar 124 punts de vacunació. Aquest pla, a més, permet garantir la continuïtat del funcionament normal dels centres d’atenció primària i evita la possible aglomeració de persones en aquests, amb la qual cosa s’assegura el compliment de la disposició de circuits diferenciats i les distàncies de seguretat, entre altres mesures preventives.

Punts de vacunació i centres de salut

En aquests punts de vacunació s’agruparan els ciutadans de 328 municipis, mentre que en els 214 restants, que corresponen a les zones bàsiques de salut més remotes o amb accés més difícil, es vacunarà, tal com s’està fent ara, als centres de salut.

Aquesta ampliació de punts de vacunació, ampliable fins a 161, consolida la Comunitat Valenciana com una autonomia “capaç d’administrar 500.000 vacunes cada setmana”, ha assegurat Barceló, que ha destacat també la importància de respectar l’horari per a evitar aglomeracions i ha sol·licitat la col·laboració de les persones citades perquè hi acudisquen a l’hora assignada, sense avançar-se, i així agilitar el procés.