Preparades per a una cita històrica

Hui és un dia molt especial en la curta però fructífera història de la secció femenina del València Basket. El primer equip fa un pas més en la seua consagració entre els grans. Hui, les taronja disputen el seu primer partit en una final de la Lliga F. Endesa. I ho faran contra tot un històric, el Perfumerías Avenida, en la reedició d’una vella rivalitat entre els equips de València i de Salamanca que es remunta a l’època daurada del desaparegut Ros Casares.

A les 20.00 hores, al pavelló Wuzburg de Salamanca, començarà una de les finals de Lliga més apassionants dels últims temps que enfrontarà el València Basket, campió de l’Eurocup Women, i el Perfumerías Avenida, subcampió de l’Eurolliga. Les de Salamanca debuten a casa, ja que, com a primeres classificades en la lliga regular, compten amb el factor pista a favor. El segon partit de la final es disputarà a la Fonteta aquest diumenge i, si fora necessari el desempat, el tercer i definitiu partit es disputaria a Salamanca dijous que ve. A la Fonteta hi haurà, diumenge (12.30 hores), 500 espectadors.

Però pas a pas. Hui, el València Basket tractarà de sorprendre l’equip charro en la seua pista. Les de Rubén Burgos afronten la seua tercera final de la temporada. Després de caure en la final de la Copa de Reina contra l’Spar Girona i guanyar la Final Four de l’Eurocup, ara volen fer realitat un altre somni: conquistar el seu primer títol de campiones de Lliga.

Encara que el balanç històric és clarament favorable a les de Salamanca (7-1), aquesta temporada, la igualtat entre tots dos equips és màxima. S’han enfrontat en dues ocasions en la lliga regular i tots dos partits (un a favor de cada equip), van resoldre’s en la pròrroga. En la primera volta, Perfumerías superava el València BC, en el temps extra, per només dos punts (71-69); i en la tornada, eren les taronja les que s’imposaven per 85-84. Només un punt d’avantatge va donar el basket average i el factor pista a les de Roberto Íñiguez. Tant per a Perfumerías com per a València BC, aquests partits suposaven l’única derrota que han patit aquesta temporada en la lliga regular, en la qual tots dos han sigut els grans dominadors.

Perfumerías Avenida és tot un clàssic en les finals de Lliga. Serà la seua quinzena final consecutiva i la dessetena de la seua història, amb un balanç de sis títols conquistats. Tot un repte per al València Basket de Rubén Burgos hui.