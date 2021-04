PP i Ciutadans, amb el suport de Vox, van aprovar ahir eliminar el nom de l’avinguda Enric Valor de Mutxamel i canviar-lo pel d’avinguda d’Espanya, però van rectificar parcialment i, davant de la pressió i les nombroses protestes pel rebuig que ha generat la proposta, van acordar dedicar-li’n una altra.

Ara, l’antic camí de la Beneitia, que constitueix l’accés est a Mutxamel, es denominarà avinguda Enric Valor. Així, un dels principals exponents de la literatura en valencià continuarà tenint un carrer, encara que en un altre espai, una cosa que no satisfà el bloc d’esquerres, que lamenta la “deshonra” que ha patit l’escriptor nascut a Castalla i mort l’any 2000.

La pressió ha superat l’àmbit autonòmic i fins i tot el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha rebutjat una proposta que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va qualificar d’ignominiosa.

No obstant això, ahir, en el debat plenari, el PP de Mutxamel va justificar el canvi amb el fet que Espanya no està representada en la llista de carrers malgrat ser la nació de la qual Mutxamel forma part. Els populars van reivindicar el compromís de l’equip de govern amb la cultura i el patrimoni i van lamentar la “campanya de propaganda, d’assenyalament, de censura i de menyspreu” a la proposta. Però, la regidora socialista de Mutxamel Loreto Martínez va lamentar en el ple que “es desfacen les coses, en lloc de fer-les”. Compromís també va rebutjar el canvi perquè el camí de Beneitia és una denominació històrica, ja que, des del segle XVII, fa referència a l’existència d’una torre ja desapareguda en aquella zona, i va subratllar que el fet que el mateix govern local modifique la seua pròpia proposta inicial evidencia “que han ficat la pota”, va assenyalar.

El canvi és una “malifeta”

El seu regidor Lluís Pastor va qualificar la mesura de “malifeta”. I, des de Podem, el regidor Borja Iborra també va reclamar que l’avinguda Enric Valor es mantinguera com estava i va lamentar que l’Ajuntament dedique el seu temps a canviar el nom a carrers que ja en tenen, en lloc de centrar-se en les necessitats.

Malgrat que el regidor de Vox, Miguel da Silva, va celebrar dilluns la mesura inicial plantejada per l’executiu de PP i Cs, ja que representava suprimir un carrer concedit a un “nacionalista valencianocatalà”, la seua abstenció, ahir, en la votació de l’esmena va permetre que tirara avant que Enric Valor continue tenint un carrer, encara que siga en una altra zona.

El portaveu de Ciutadans, Antonio Sola, va defensar la mesura i va assegurar que la denominació d’Enric Valor, aprovada en 2003, no s’havia visibilitzat per part dels governs del PSOE i que, per tant, era desconeguda per a la ciutadania, cosa que nega l’oposició. El vial va inaugurar-se l’estiu passat, quan es va desenvolupar urbanísticament la zona, però sense arribar a posar el nom en la placa commemorativa.

Homenatge el Nou d’Octubre

Mentrestant, els partits del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem) han decidit presentar una proposta conjunta per a la concessió pòstuma de l’alta distinció de la Generalitat a Enric Valor i Vives per la divulgació de la llengua i la cultura valenciana.

A més, Compromís secundarà que el nom de l’escriptor tinga presència als carrers de tots els municipis valencians i presentarà propostes perquè se li dedique una via en aquelles localitats que encara no tenen l’escriptor valencià en la seua llista de carrers.

Esquerra Republicana proposa el nom d’Enric Valor per a l’aeroport de València i Escola Valenciana i La Cívica dedicaran a Enric Valor la ReTrobada de Mutxamel. La Institució Alfons el Magnànim traduirà rondalles d’Enric Valor a l’italià i al rus.

La diputada de Cs a les Corts María Quiles va eixir ahir a la tribuna, durant el ple, amb una samarreta reivindicativa en la qual apareixia la figura de l’escriptor Miguel Hernández, per a defensar més presència del castellà a les aules. Quiles, regidora a Almoradí, a la comarca del Baix Segura, i abans en les files del PP, va intervindre amb una samarreta amb el lema “queremos aprender en la lengua de Miguel, libertad de elección”.