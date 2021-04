L’entrada de grans fons internacionals, atrets per l’alta rendibilitat que ofereix València davant de Madrid i Barcelona, ha disparat en l’últim any un 80 % la inversió en naus logístiques i industrials amb 153 milions, davant dels 85 milions que es van captar en 2019. La contractació de plataformes logístiques, segons la consultora CBRE, va créixer l’any passat un 20 %, malgrat la pandèmia, gràcies a l’increment del comerç electrònic. El volum de contractació registrat en 2020 suposa una de les xifres més altes dels últims deu anys amb 320.000 metres quadrats arrendats.

Javier Muñoz Pozuelo, director del departament industrial de la zona est de CBRE, va explicar que, des de 2016, la inversió en actius logístics s’ha multiplicat per deu a València. En 2016, la inversió va ascendir a 16 milions; en 2019, va pujar a 85 milions; i, en 2020, va sobrepassar els 153 milions d’euros. “Això s’ha produït perquè els fons i les socimis (societats d’inversió immobiliària cotitzades en borsa) han posat el seu focus a València. Ara mateix, hi ha 20 fons amb actius a València”, va precisar Muñoz Pozuelo.

Quant a l’oferta, l’estoc de naus logístiques a València va superar en 2020 els 3,6 milions de metres quadrats, la qual cosa reflecteix un increment del 14 % sobre l’any anterior, quan va arribar-se a 3,2 milions de metres quadrats. “Si ens fixem en l’historial, l’estoc ha crescut un 70 % en els últims cinc anys i la taxa de disponibilitat total a València es va mantindre estable en una forqueta d’entre un 4,3 % i un 9,3 %”, va afirmar José Ángel Sospedra, director territorial zona est de CBRE.

Segons Javier Muñoz Pozuelo, “les rendes prime es van mantindre estables en 2020, però es preveu que, en 2021, hi haja augments d’incentius i d’ajudes a les noves implantacions per a accelerar l’absorció de la superfície de qualitat. Per contra, en el cas de les rendes dels actius no prime, sí que tindran una lleugera tendència a l’alça a causa de l’escassa oferta disponible”.

Els responsables de CBRE van indicar que una de les principals tendències del mercat d’inversió a València és la seua consolidació com a tercera plaça a escala nacional. València ofereix una rendibilitat del 6 % anual en les seues zones prime enfront del 4,75 % de Madrid i Barcelona. A més, capta l’interés de part d’inversors provinents d’altres sectors (retail).

La consultora va assenyalar que Onda (on Amazon —com ha informat aquest periòdic— construeix una megaplataforma de 200.000 metres quadrats) està atraient l’interés dels operadors, ja que ofereix l’avantatge que té grans parcel·les. “Els grans operadors busquen parcel·les d’entre 50.000 i 100.000 metres quadrats”, va afegir.