La reestructuració dels hàbits a què ha obligat la pandèmia del coronavirus està tenint conseqüències positives en les destinacions turístiques d’interior, menys massificades que la costa. Els emprenedors de La Canal Territorio Turístico, que agrupa set municipis de la comarca de la Canal de Navarrés més Estubeny, han volgut aprofitar aquesta conjuntura per a plantejar ofertes noves i serveis nous de cara als pròxims mesos. Així, el nombre d’allotjaments rurals en les huit poblacions de l’ens turístic no ha deixat de créixer i ja n’hi ha 57.

Des de La Canal Territorio Turístico destaquen, així mateix, la “varietat enorme” d’opcions en aquesta oferta d’allotjaments, que inclou des d’apartaments i cases rurals senceres fins a hotels de muntanya o àrees d’autocaravanes equipades. En les vacances de Pasqua, l’ocupació va superar el 90 %; i, per als pròxims caps de setmana, diversos d’aquests allotjaments ja compten amb depòsits per al 100 % de les places. Si abans de la pandèmia, el perfil del turista era predominantment estranger (sobretot, anglesos i alemanys, segons detallen), les empreses de la Canal denoten ara que el client de la Comunitat Valenciana té cada vegada més pes específic.

Tant per a la reserva d’allotjaments com per a conéixer l’oferta turística dels municipis de la Canal, la mancomunitat comarcal trasllada la idoneïtat de l’ús d’Inventrip, l’aplicació per a mòbils desenvolupada pel mateix ens per a agrupar tots els serveis turístics i explotar les balises informatives que s’han instal·lat en els ítems més destacats de tota la comarca.