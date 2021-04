Les Corts va aprovar, ahir, la creació d’una comissió d’estudi per a combatre la despoblació de l’interior de la Comunitat Valenciana, després d’aprovar-se una proposta de Ciutadans amb el suport de PSPV, PP, Compromís i Unides Podem.

El diputat Eduardo del Pozo va defensar, ahir, la creació d’aquest organisme per a solucionar “d’una vegada i de manera definitiva” el “problema greu” de la despoblació a l’interior valencià.

El diputat va qualificar la situació de “molt greu”, especialment a les províncies de València i Castelló, “on les comarques del Racó d’Ademús, l’Alt Maestrat, els Ports o l’Alt Millars són les que acumulen les pitjors dades demogràfiques”.

“El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana alerta que 171 municipis estan en risc de despoblació i, en alguns d’aquests, per exemple, a penes hi ha servei d’autobús públic una vegada a la setmana, els majors han hagut de desplaçar-se fins a 180 quilòmetres per a rebre la vacuna contra el coronavirus o no hi ha professorat d’Infantil”, va exposar el diputat.

“Els veïns de les zones rurals tenen dret als mateixos serveis i infraestructures que les ciutats”, va manifestar del Pozo, per a qui “revertir aquesta situació exigeix obrir una via de diàleg i d’anàlisi entre societat civil i administracions”, va apuntar.