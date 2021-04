El president de la Generalitat, Ximo Puig, veu condicions per a “parlar amb esperança” de superar la pandèmia de coronavirus, encara que ha advertit que no es poden llançar missatges “contradictoris”, perquè si es parla d’una recuperació econòmica i social a l’estiu, no es pot mantindre l’estat d’alarma. A preguntes dels periodistes després de presidir, al costat del ministre José Manuel Rodríguez Uribes, la constitució de la Comissió de l’Any García-Berlanga, Puig ha insistit en el fet que la Comunitat Valenciana “té els instruments legals necessaris per a fer una desescalada prudent” i ha recordat que les seues decisions anteriors “van ser avalades pel Tribunal Superior de Justícia”.

Bona situació epidemiològica a la Comunitat Valenciana

El cap del Consell ha recordat que la situació actual “no es pareix en res” a la de la tardor i l’hivern i ha valorat que la Comunitat Valenciana vaja a suma la seua setena setmana en risc baix d’incidència acumulada, la qual cosa, en la seua opinió, “significa que podem veure el futur amb esperança”.

“A partir del dia 9 de maig —fi de l’estat d’alarma—, les comunitats autònomes tenim instruments suficients per a intentar continuar parant la crisi pandèmica”, ha apuntat. Puig ha valorat, a més, que se celebre d’ací a unes setmanes una Conferència de Presidents que s’ha evidenciat com “un espai de cogovernança que ha funcionat bé”.

Per a Puig, tindre les mesures de prevenció, juntament amb la vacunació i l’avanç en medicaments perquè la malaltia no resulte mortal, permet estar “en condicions de parlar amb esperança de la superació de la pandèmia”. “Però no podem tampoc llançar missatges contradictoris; si estem parlant que tindrem un estiu amb possibilitats de recuperació econòmica i social, no podem alhora mantindre d’una manera indefinida l’estat d’alarma”, ha indicat.

Segona dosi per als vacunats amb AstraZeneca

Pel que fa a la vacuna d’Astrazeneca i la possibilitat que s’haja de posar una segona dosi als menors de 60 anys, ha indicat que “sempre” secundaran "el que determinen les autoritats científiques”. “No es tracta d’una opinió política, sinó científica. L’EMA ha dit que és raonable que es produïsca una segona dosi, però també és cert que, en aquests moments, estan reunides les direccions de Salut Pública i estem atents a la decisió que es prenga; actuarem en conseqüència per a donar més seguretat a la ciutadania”, ha afegit.

Sobre les declaracions de presidents autonòmics com els del País Basc i Galícia, que han demanat que es prolongue l’estat d’alarma i han advertit que no es pot frenar de cent a zero, Puig ha reconegut que la situació epidemiològica és diferent en cada comunitat però “la preocupació és comuna, perquè sabem que el virus encara hi és”.

“Ara estem en una situació a l’ofensiva; abans estàvem a la defensiva, però ara ja hem passat a l’atac, perquè cada dia que passa hi ha més persones vacunades i estem ja superant la pandèmia”, ha apuntat. Puig ha destacat que “no es passarà de cent a zero; tenim instruments perquè això no siga així”.

“Ningú vol que les restriccions siguen permanents. Hem de buscar un equilibri lògic, sabent que el primer és la recuperació de la pandèmia per a la recuperació econòmica”, ha conclòs Puig.