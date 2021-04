El Ministeri de Sanitat ha frenat la proposta del Govern perquè el públic tornara a les graderies de LaLiga Santander en les quatre últimes jornades del campionat, segons informa la Cadena SER.

LaLiga, després de diversos mesos de silenci, va mostrar, aquest dijous, per primera vegada, el seu malestar amb el criteri del Govern quant a l’accés gradual del públic als estadis.

La pandèmia va obligar a prohibir l’entrada dels aficionats als estadis de clubs professionals, en Primera i Segona Divisió, però LaLiga entén que és el moment d’aclarir des de l’Administració “per què la salut és diferent per al Govern i les comunitats autònomes, tot i que moltes d’aquestes són del mateix partit”, segons fonts de LaLiga.

Les últimes afirmacions del ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, en les quals dona a entendre que, a curt termini, no hi haurà públic en els estadis, van ser rebudes amb malestar, aquest dijous, en la seu de LaLiga.

Sobre aquest tema, el ministre va subratllar que “tot dependrà de la salut i la sanitat, perquè la decisió última sempre la té Sanitat, tant en relació amb la tornada del públic als estadis de futbol i al bàsquet, com en relació amb la cultura i els festivals de música”.

“El que importa és anar veient com estan les coses i que hi haja molta comunicació per a anar prenent les decisions, però estic esperançat, perquè la vacunació va bé, i estem en comunicació amb els sectors perquè coneguen les raons que tenim en relació amb els concerts i els aforaments”, va insistir.

Javier Tebas, president de LaLiga, va dir fa uns dies que esperava ja veure “entre un 10 i un 25 per cent dels aforaments en les últimes jornades de Lliga”.