La Comissió de Salut Pública, en la qual estan representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, ha decidit ajornar la decisió de l’administració de la segona dosi de la vacuna contra la covid-19 d’AstraZeneca en menors de 60 anys a l’espera de conéixer els resultats de l’estudi de l’Institut de Salut Carles III (ISCIII) sobre la seguretat i l’eficàcia de posar, en lloc d’això, una dosi de Pfizer.

De la mateixa manera i en línia amb aquesta decisió, Sanitat i CA han acordat ampliar de 12 a 16 setmanes l’interval entre la primera i la segona dosi d’AstraZeneca per a menors de 60 anys que ja han rebut la primera. “Ampliar l’interval permetrà disposar de més informació per a poder prendre una decisió que garantisca la seguretat de la vacunació, tenint en compte el millor coneixement disponible”, explica Sanitat en un comunicat.

Així, el Ministeri justifica que “es podran revisar les dades de farmacovigilància que es vagen publicant sobre l’ús de la segona dosi d’AstraZeneca en aquest grup d’edat i la nova evidència sobre l’ús d’una vacuna diferent en aquells que hagen rebut la primera dosi d’AstraZeneca”. “A més, es comptarà amb els resultats de l’estudi d’intercanviabilitat de dosis de la Universitat d’Oxford i d’altres assajos clínics com el que s’ha iniciat a Espanya per part de l’ISCIII”, afigen sobre aquest tema.

Madrid s’ha mostrat “clarament en contra” que l’estratègia de vacunació “es detinga per aquest assaig” i al·lega “raons purament tècniques”. “És un assaig que inclou 600 pacients. Els assajos pivot de les vacunes n’han inclòs milers”, ha argumentat aquest divendres en roda de premsa el viceconseller de Salut Pública i Pla covid-19 de la Comunitat de Madrid, Antonio Zapatero.

En canvi, la Federació de les Associacions Cientificomèdiques Espanyoles (FACME), que agrupa 46 societats cientificomèdiques (i que estava presidida per Zapatero fins que va abandonar el càrrec per a sumar-se a l’executiu d’Isabel Díaz-Ayuso), “ha donat suport a aquesta decisió”, segons el Ministeri.

Darias defensa esperar

Dimecres passat, en roda de premsa després del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va assenyalar que “podria valdre la pena esperar” a l’assaig clínic per a prendre una decisió sobre què es fa amb aquest col·lectiu.

“Països com França o Alemanya estan posant ja una segona dosi de vacunes ARNm, mentre que Irlanda ha ampliat l’interval a 16 setmanes per a millorar la presa de decisions. L’EMA ha permés que siga cada país qui prenga aquesta decisió. És una decisió complexa, la posició dels països indica que hi ha un debat obert a Europa. L’EMA ha donat una opinió, no ha tancat la discussió. L’EMA diu que no hi ha evidència científica. Això és just el que estem intentant fer nosaltres. Tindre més informació per a prendre la millor decisió des de la màxima seguretat. És una decisió difícil i complexa, fins i tot les persones expertes tenen els seus parers. Crec que cal esperar”, va argumentar.

En qualsevol cas, la ministra va enviar un “missatge de tranquil·litat” a aquest grup que està esperant la segona dosi: “La primera dosi té una eficàcia d’un 76 per cent enfront del virus. És possible esperar un temps, com han fet altres països, com Irlanda. Hem de garantir que la decisió que prenguem siga la correcta”.

En un comunicat, aquest divendres, Sanitat argumenta a favor d’aquesta decisió que “les persones menors de 60 anys tenen un risc inferior de malaltia greu i la prioritat en aquest moment és vacunar els majors de 60 anys al més prompte possible per a evitar hospitalitzacions i defuncions en una situació epidemiològica d’incidències acumulades en ascens”.

De la mateixa manera, el Ministeri recorda que, tal com recull l’actualització 6 de l’estratègia de vacunes, les persones que han rebut una primera dosi de vacuna d’AstraZeneca i han passat la covid-19 no han de rebre una segona dosi. “La seua pauta es considera ja completa”, conclou Sanitat.