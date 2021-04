Un fenomen meteorològic conegut com a supercèl·lula, una tempesta amb més energia que normalment que gira sobre el seu propi eix, va deixar dimecres, per moments, pluges d’intensitat torrencial en alguns pobles de la Ribera, que, a vegades, anaven acompanyades de graníssol, però també imatges espectaculars com les que va captar el fotògraf Fermín García, Fermans a l’altura del secador de Gaspar, al terme municipal de Cotes.

La tempesta no hi va deixar grans quantitats de pluja, encara que les estacions de la xarxa Inforatge van detectar intensitats que, per haver superat el litre per minut, adquireixen la consideració de torrencials. Destaquen els 11 l/m² registrats en deu minuts en localitats com Senyera o Càrcer, segons fonts d’Inforatge, que van indicar que, si bé va arribar a fer acte de presència el graníssol, es tractava afortunadament de pedra molt xicoteta i mesclada amb aigua.

Malgrat l’espectacularitat, les tempestes van durar a penes vint minuts allà per on van passar abans d’eixir cap a la mar entre Cullera i Tavernes de la Valldigna, també amb molta força, segons va detallar el meteoròleg Jovi Esteve. L’estació que aquesta empresa riberenca gestiona a Senyera va comptabilitzar dimecres una acumulació de 24,6 l/m² i de 23,8 a Càrcer.

Esteve va explicar que quan una tempesta fa un moviment de rotació sobre si mateixa es converteix en una supercèl·lula, que deriva “en fenòmens més violents, com enfonsaments d’aire fred, que donen lloc a ratxes molt fortes de vent”.

“Aquestes tempestes que giren porten associades diverses coses, intensitats torrencials, ratxes de vent molt fortes, graníssol i aparell elèctric i fins i tot poden provocar tornados”, va incidir el meteoròleg d’Inforatge. Esteve explica, a més, que “el front de ratxa” és directament proporcional a la intensitat de la tempesta, de manera que, quan la pluja cau, es produeixen remolins d’aire, i que el tornado és l’expressió màxima d’una supercèl·lula, si bé en aquest cas no se’n va detectar cap.