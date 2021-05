La regidora de Desenvolupament Urbà i vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha donat a conéixer, aquest matí, les bases del concurs d’idees per al disseny definitiu de la plaça de l’Ajuntament. La política de ciutat de places del Govern del Rialto fa un pas més després de l’inici de les obres de conversió en zona de vianants, fa dues setmanes, de les places de Bruges i la Reina. Les bases del concurs es donen a conéixer un any després del tancament al trànsit i la reordenació del transport públic en aquesta cèntrica plaça que l’actual govern municipal vol convertir en punt de trobada, intercanvi d’experiències i diàleg ciutadà.

Els criteris de valoració de les propostes seran la qualitat global de la proposta, tant a nivell funcional com arquitectònic, patrimonial, paisatgístic i ambiental. A més, s’hauran de tindre en compte les afeccions arqueològiques, que, en el seu moment, ja van tirar arrere projectes com la construcció d’un aparcament subterrani.

Dins de les condicions del concurs, es proposa reestudiar i, en cas justificat, reordenar la mobilitat actual en l’entorn de la plaça. El criteri general serà prioritzar la mobilitat dels vianants, a costa de l’espai dedicat al trànsit, donant continuïtat als recorreguts per als vianants, especialment fins a la plaça de la Reina i l’entorn de la plaça Ciutat de Bruges i el Mercat, un fet que plantejaria el tancament al trànsit del carrer Sant Vicent. El concurs dona l’opció de redefinir els itineraris de transport públic que discorren per la plaça i suprimir la C1 de l’EMT, si així es considera per a alliberar espai per als vianants, però sense disminuir l’accessibilitat per mitjà del transport públic.

Gómez ha definit la plaça de l’Ajuntament com una gran rotonda on el 70 % de l’espai estava cedit al cotxe, amb un espai central que estava mig buit. Excepte esdeveniments concrets, períodes festius i efemèrides, la plaça de l’Ajuntament va ser, durant molt de temps, una “no plaça”.

Revertir aquesta situació era primordial, ha assegurat Gómez, que ha explicat que en les bases del concurs d’idees es fixa com a prioritat revertir aquesta situació seguint les conclusions dels diferents processos participatius que ja s’han dut a terme.

La transformació de la plaça de l’Ajuntament, per a molts la “plaça major” de València, “serà la icona, el reflex de la València ciutat de places, que reclama el seu espai”. Un projecte per a recuperar centenars de milers de metres quadrats per a les persones i que transformarà la manera de viure la ciutat. Dit sia de passada, permetrà viure-la millor, precisament com l’hem volguda viure quan ens vam veure obligats a no eixir de les nostres cases.

Les bases del concurs de projectes amb jurat aniran, d’ací a un mes, a la Junta de Govern (després de passar per assessoria jurídica) i, d’ací, a contractació.

El concurs constarà de dues fases. En la primera es presentaran les propostes de manera anònima i en la segona es presentaran els avantprojectes més concrets. Les propostes seleccionades per a aquesta fase s’exposaran públicament, perquè la ciutadania puga fer-hi suggeriments i propostes de millora. Serà aleshores quan el jurat decidirà quina és la proposta guanyadora.

El concurs d’idees preveu un premi de 9.680 euros per a cada un dels 3 o 5 equips que arriben a la fase final. El guanyador serà l’adjudicatari del contracte, que comprendrà el treball de redacció del projecte bàsic i d’execució, amb un termini de lliurament de sis mesos, i la resta de documents previstos en els plecs, per un import total de 350.900 euros.

El pressupost màxim estimat per a l’execució de les obres és de 8,6 milions d’euros, amb un termini màxim d’execució d’obra de 24 mesos.