El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha plantejat que es puga alçar el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana a partir de la setmana que ve —quan es preveu que decaiga l’estat d’alarma i finalitzen les restriccions actuals— i espera que es puga ampliar l’horari del toc de queda.

Així ho ha afirmat el president en una roda de premsa que ha oferit aquest dilluns per a presentar el Pla Resistir Plus. Puig ha indicat que a finals de setmana es reunirà la Comissió Interdepartamental per a decidir les noves restriccions pel coronavirus, encara que no ha concretat la data, ja que és una setmana “complicada” pel que fa a l’agenda.

Puig ha insistit a demanar “prudència” malgrat que la Comunitat Valenciana siga l’autonomia amb “menys risc” de contagi en aquests moments i ha defensat el “treball” que s’ha fet en les últimes set setmanes. No obstant això, ha remarcat que “encara hi moren persones” i que el virus “continua ací”.

A més, ha insistit en el fet que la desescalada no pot ser “disruptiva”: “No es passarà a zero restriccions”. No obstant això, ha destacat la “posició de gran fortalesa” que ha adquirit la Comunitat Valenciana en les últimes setmanes com a combinació de “tres qüestions fonamentals”: la prevenció per les restriccions, l’avanç de la vacunació i el sistema de rastreig, que permet “encapsular els brots que s’estan produint”.

En aquest sentit, ha advocat perquè l’estiu siga un “moment de màxima normalitat” amb la “recuperació de l’economia, però també social” i les relacions socials. Per a això, maig és un mes “clau” que espera acabar amb tots els majors de 60 vacunats i que, per a juny, siguen els majors de 50 els que hagen rebut les dosis.

Així, enfront d’“amenaces com la variant índia”, no hi cap “cap discurs triomfalista que estem davant de la fi de la pandèmia”. “Estem millor i estarem molt millor, ho aconseguirem, però amb prudència”, ha manifestat.

Marc jurídic

Respecte al marc jurídic per a aplicar restriccions una vegada decaiga l’estat d’alarma, Puig ha destacat que, abans de l’aplicació, el Tribunal Superior de Justícia va avalar les mesures que va plantejar la Generalitat. “Continuarem des de la mateixa convicció i capacitat de prendre totes les restriccions necessàries i només les necessàries, no volem continuar amb les restriccions perquè sí”, ha insistit.

No obstant això, la situació epidemiològica a l’octubre —quan es va aplicar el primer toc de queda— era pitjor que l’actual. El dia que va entrar en vigor (26 d’octubre), la incidència acumulada a la Comunitat Valenciana era de 171,01 casos per 100.000 habitants, mentre que ara se situa en 43,82.

Sobre si considera que el TSJ podria mostrar reticències a les mesures, atesa la conjuntura, Puig ha indicat que es plantejaran informes tècnics “ajustats a la realitat epidemiològica” per a sustentar l’argumentació de la Generalitat. Així, treballaran amb la “màxima rigorositat possible” per a veure “quines restriccions són necessàries”.

També ha descartat la possibilitat que, en aquests moments, hi haja un tancament perimetral d’una localitat o un espai concret, encara que ha apuntat que aquesta possibilitat “sempre estarà subjecta a la situació epidemiològica”.

Sobre la situació actual de la Comunitat Valenciana i l’efecte de les mesures adoptades dilluns passat (que van estendre l’horari a l’hostaleria fins a les 22.00 hores), ha apuntat que estem en “una situació molt positiva d’estancament”, encara que els efectes d’una mesura s’aprecien 14 o 15 dies després de prendre-la.