Els veïns que passejaven a primera hora del matí per la riba de la mar a Cullera s’han trobat un espectacle realment únic. Cap a les set i mitja del matí ha sigut albirat un dofí nadant molt prop de la riba de la mar, a tot just cinc metres de distància. La situació ha encuriosit molts dels passejants que, en aquells moments, aprofitaven les primeres hores de la llum del dia per a caminar, córrer o fer esport al costat de la mar.

El dofí en qüestió era un exemplar d’aproximadament dos metres, que deixava veure la seua aleta dorsal a tots aquells que han pogut contemplar aquest magnífic espectacle.

En els últims temps, amb el canvi climàtic i la pandèmia, en són molts els exemplars de dofí que s’han pogut veure en la costa de Cullera, encara que poques vegades tan prop de la riba de la mar.