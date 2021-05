El guió del PP valencià s’escriu des del carrer Génova i Isabel Bonig ha deixat de tindre un paper en aquest. A escasses hores que s’obriren les urnes a Madrid i amb el partit absolutament bolcat a exalçar una altra Isabel, de cognoms Díaz Ayuso, com a gran referent del projecte popular, la direcció del PPCV anunciava ahir —en un escarit comunicat— la convocatòria del congrés regional i la renúncia de Bonig a continuar liderant la formació els pròxims anys.

La decisió, que es va pactar divendres amb l’afectada, es produeix després d’un estira-i-arronsa entre totes dues parts que es va fer especialment palpable quan, fa dues setmanes, Génova va traslladar a la líder la seua voluntat de propiciar un relleu en la cúpula valenciana, amb la intenció que siga el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, qui assumisca les regnes del PPCV a partir d’aquest estiu. Ningú dubta d’aquest horitzó, però Mazón segueix sense confirmar res.

L’adeu de Bonig —que havia mostrat la seua intenció de revalidar el càrrec— representa un altre terratrémol en el tauler polític en el qual es mou la dreta, en ple procés de recomposició dins del Parlament valencià. A penes un mes i mig després de l’eixida de Toni Cantó, que va deixar Ciutadans (Cs) escapçat i sense un lideratge clar a les Corts, ara és el PP el que afronta el mateix dilema d’haver de reemplaçar la seua síndica per un altre diputat o diputada sense aspiracions d’encapçalar el partit. Un escenari que aviva la sensació de turbulències i d’inestabilitat en el bloc de l’oposició al Botànic, just quan acaba de complir-se l’equador de la legislatura i amb l’esquerra més ben situada en els sondejos. De moment, els populars esperen començar a aclarir incògnites a partir d’aquest dijous, quan es reunirà la junta directiva regional per a convocar el congrés del PPCV, previsiblement a finals de juny.

En el camí dissenyat per Génova per a l’aclamació de Mazón queda una pedra encara: l’alcalde d’Ayora

El moment en el qual es va anunciar la renúncia de Bonig no és casual, amb l’agenda del 4M limitant-ne l’impacte mediàtic i monopolitzant l’actualitat informativa. A més, els populars llancen el missatge que els resultats en els comicis de hui a Madrid no interferiran de cap manera en la decisió inflexible de Pablo Casado de renovar la direcció valenciana. El silenci de Bonig d’ahir és també eloqüent: ha acceptat a contracor la voluntat de Génova. És una incògnita el que puga fer amb el seu futur personal.

La seua intenció mai va ser presentar batalla a l’aparell nacional, encara que fa uns dies va criticar les presses per convocar el congrés, preocupada per tindre un cert control dels temps i perquè es respecte el seu equip el màxim possible.

A Madrid no amaguen que el favorit per a liderar el PPCV és Mazón, encara que haurà d’enfrontar-se (ara per ara), en el congrés, a l’alcalde d’Ayora, José Vicente Anaya, una confrontació que a Génova li agradaria evitar. Diverses veus en el partit donen per fet que la portaveu a València, M. José Català, ocuparà un lloc destacat en l’executiva de Mazón (possible número dos). Tot això, a l’espera de veure si Toni Cantó acaba ocupant algun paper en el nou PP valencià, després de posar-se a la disposició del seu futur líder.