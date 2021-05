El ministre de Sanitat de França, Olivier Véran, ha assenyalat l’estiu com a possible data per a la fi de l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes en espais oberts, si bé ha instat a no abaixar la guàrdia i a “no relaxar-se massa ràpidament”.

Véran ha afirmat que els contagis de coronavirus sembla que estan un poc més controlats, però ha advocat per no apurar els terminis d’una desescalada que va fer, dilluns, els seus primers passos, amb la fi del límit de 10 quilòmetres en la mobilitat i la represa de les classes als centres d’ensenyament secundari i superior.

El país, que acumula més de 5,6 milions de casos i 105.000 morts des de l’inici de l’emergència, observa de prop l’evolució de la vacunació, una campanya de la qual, com ha reconegut el mateix Véran, depén la perspectiva a curt termini. El ministre ha subratllat en declaracions a Europe 1 que la vacunació aparentment protegeix contra les formes més greus de coronavirus i que, una vegada s’haja immunitzat una part important de la població, es pot plantejar “abaixar la guàrdia”.

En aquest sentit, i encara que ha assenyalat que “no es pot fixar una data” ara per ara, ha avançat que el Govern alçarà “immediatament” les mesures de les quals es puga anar prescindint, inclòs l’ús de la mascareta. “Espere sincerament que siga aquest estiu”, ha afegit.

El titular de Salut ha apel·lat a les tesis que “cada vegada més especialistes” apunten al fet que les taxes de contagi en l’exterior són “molt baixes”, d’“entre el 0,5 i el 5 per cent” dels casos. Entre els criteris que podrien plantejar-se en aquest nou escenari hi hauria la distància, la duració de l’exposició a una altra persona i la intensitat d’aquesta exposició.