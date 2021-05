La Comunitat Valenciana deixa arrere el seu segon mes d’abril més fred del segle, marcat per una nuvolositat abundant que s’ha traduït en un 77 % més de pluges i la insolació més baixa de la sèrie històrica, segons ha informat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) en el seu avanç climàtic del mes.

La gran nuvolositat del mes ha sigut una de les causes per les quals abril ha tingut un caràcter fred i una gran quantitat de dies de pluja. També ha derivat en el fet que el mes haja sigut el de menys insolació de la sèrie històrica a la Comunitat Valenciana des que s’estima mitjançant productes derivats de satèl·lit, amb una anomalia de 80 hores de sol. La Comunitat ha sigut una de les zones amb més dèficit d’insolació del continent.

Abril de 2021 ha sigut fred i molt humit a la Comunitat Valenciana. La temperatura mitjana, 12,5 °C, és 0,5 °C inferior que la de la climatologia de referència (13 °C), i la precipitació acumulada ha sigut 87,9 l/m², un 77 % superior que la de la mitjana climàtica del període 1981-2010 (49,6 l/m²).

Per segon mes consecutiu, la temperatura mitjana ha estat per davall de la mitjana normal. Juntament amb abril de 2009, ha sigut el segon mes d’abril més fred del segle, després d’abril de 2004. A més, hi ha hagut una gran diferència entre les nits i els dies. Les nits han tingut una mitjana mensual de 0,4 °C superior a la mitjana normal, mentre que els dies han sigut 1,3 °C més freds.

Les temperatures més altes del mes es van registrar el dia 6, que va ser el primer dia de l’any 2021 en el qual es van superar els 30 °C en alguna localitat. A Elx es va arribar a 30,8 °C de temperatura màxima. En canvi, els dies 7 i 17 es van registrar gelades febles a l’interior i les temperatures més baixes del mes van ser els -2,6 °C de Fredes i els -2,5 °C de Castellfort, el dia 7.

Pràcticament en tot el territori, el mes ha tingut una temperatura mitjana inferior a la mitjana normal, encara que el caràcter fred s’ha notat més als litorals de València i Castelló. En els observatoris de les ciutats de València i Castelló de la Plana, ha sigut el mes d’abril més fred des de 1991.

Vint-i-dos dies de pluja

Respecte a les pluges, la precipitació acumulada ha sigut de 87,9 l/m², que és un 77 % superior que la de la mitjana climàtica del període 1981-2010 (49,6 l/m²) i que, globalment, fan qualificar el mes com a molt humit.

El caràcter pluviomètric del mes ha sigut molt humit a les tres províncies. A Alacant, la precipitació acumulada va ser un poc superior al doble del normal, a València el superàvit va ser del 67 % i Castelló va tindre un superàvit pluviomètric, a l’abril, del 68 %.

En aquest mes, va arribar a haver-hi fins a 22 dies de pluja apreciable en algun punt del territori. En alguns observatoris, ha suposat rècord de dies de precipitació apreciable el mes d’abril. Per exemple, a l’observatori de València, va haver-hi 18 dies, que no només és el valor més alt en un mes d’abril, sinó que iguala el màxim absolut dels mesos de gener de 1997 i d’octubre de 2008, que també van registrar 18 dies de precipitació apreciable.

A l’observatori d’Alacant, va haver-hi 15 dies de precipitació apreciable, que és el valor més alt en un mes d’abril des de 1946 (16 dies); i a Castelló va haver-hi 13 dies de precipitació apreciable, que és el valor més alt en un mes d’abril des de 2007 (18 dies).

Excepte alguns episodis puntuals, les precipitacions es van caracteritzar més per la persistència que per la intensitat, encara que alguna tempesta va presentar adversitat en zones molt localitzades.

En àmplies zones de les tres províncies s’han superat els 100 l/m² de precipitació acumulada a l’abril. El màxim s’ha registrat a la Vilavella, amb 146,8, a més dels 142,5 de Moncofa.