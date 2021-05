Els vint municipis de la comarca van acordar, en l’última reunió de la Mesa de Diàleg Units per l’Horta Sud de la Mancomunitat de l’Horta Sud, celebrada ahir, no celebrar festes patronals aquest estiu. Els municipis sí que estudien fórmules per a poder organitzar, els dies assenyalats, algunes activitats amb controls d’accés i distància de seguretat, però descarten celebrar unes festes en format tradicional.

Les localitats d’Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Lloc Nou de la Corona, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella sumen una població d’unes 470.000 persones.

En la reunió, tots els responsables dels municipis van coincidir que treballen per poder oferir alguna activitat dirigida a col·lectius concrets, com ara xiquets o joves, que puga compensar d’alguna manera l’absència d’unes festes patronals tradicionals. Encara que van reconéixer que el percentatge de persones vacunades per a l’estiu, quan se celebren la majoria de les festes a la comarca, serà considerable i que això pot portar al fet que es relaxen algunes mesures, els municipis són conscients que aquest estiu caldrà continuar evitant aglomeracions i esdeveniments multitudinaris.

Per a la presidenta de la Mancomunitat, Eva Sanz, l’acord de no celebrar festes ha de servir com a missatge per a la ciutadania que això “no ha acabat encara”. “És veritat que veiem la llum al final del túnel. La vacunació avança, però ara necessitem, de tots i totes, un últim esforç per a posar fi a la pandèmia. Si ens relaxem ara, ens costarà més”, comentava Sanz.

Piscines i escoles d’estiu

A més de les festes patronals, en la Mesa de Diàleg Units per l’Horta Sud també es va parlar de la celebració d’escoles d’estiu i de l’obertura de les piscines municipals. En els dos casos, la majoria dels municipis van coincidir que sí que tenen previst fer escoles d’estiu al juliol i que també estan preparant les seues piscines d’estiu per a poder obrir-les pròximament seguint els protocols sanitaris corresponents.

Finalment, tant la presidenta com el vicepresident de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz i José Cabanes, van traslladar als representants municipals de la comarca la inquietud en el departament de salut corresponent a l’Horta Sud pel lleuger repunt de casos de contagi en la zona. Tant Sanz com Cabanes van traslladar la necessitat de continuar llançant missatges a la ciutadania a través dels canals de comunicació dels ajuntaments per a demanar un últim esforç als veïns i veïnes per complir les mesures sanitàries.