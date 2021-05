El Festival 10 Sentidos celebra, fins al pròxim 23 de maig, el seu desé aniversari, amb el lema “Fronteres”, que al·ludeix als límits territorials, socials o polítics i, fins i tot, aquells que ha imposat la pandèmia en temps de confinament. No obstant això, són precisament aquestes fronteres les que el certamen d’arts vives pretén derrocar amb una vintena de propostes multidisciplinàries que arriben del territori nacional i valencià. La covid no ha fet possible enguany la participació presencial d’obres internacionals.

Les directores del festival, Inma García i Meritxell Barberá, van presentar ahir el certamen al Teatre Principal, acompanyades pel director general de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, i Laia Torrent, codirectora de l’obra No me hizo Brossa, de la companyia Cabosanroque, que s’exhibirà a la sala del carrer les Barques fins al pròxim dia 16 i que inaugura la programació escènica del festival.

Les responsables del festival —que compta amb un pressupost de 200.000 euros (50.000 dels quals aportats per l’IVC)— van recordar que “començàrem fa deu anys al Centre del Carme i, des de llavors, hem incorporat seus, col·laborant amb el màxim nombre d’institucions. Hi ha pocs espais en aquesta ciutat on no hàgem estat”. Però algun els quedava, com la Granja, que enguany s’incorpora a la seua programació.

Per la seua banda, Laia Torrent va explicar, sobre la peça que porten al Principal, que es tracta d’una obra “fronterera”, entre la instal·lació sonora i visual, que ha estat tant en museus com teatres. Amb una capacitat per a 20 espectadors, l’obra parteix dels primers treballs del poeta català Joan Brossa. “Ens en vam anar a les seues arrels, als primers textos, menys coneguts”, va dir. Sobre la peça, Torrent va explicar que sorgeix de dues anècdotes que Brossa contava de la seua participació en la Guerra Civil. D’una banda, Torrent va explicar que la sensació que el poeta va tindre la seua primera nit en la contesa va ser “com la d’una nit de Sant Joan”. “És una visió molt infantil de la guerra”, va dir Torrent. A més, segons va afegir, Brossa contava també que una nit, estant de guàrdia, algú va dir el seu nom per a cridar la seua atenció, es va moure i, on estava, va caure un obús. “Ell era ateu, però algú, en cridar-lo, li va salvar la vida”, va dir l’artista.

Presència internacional, en línia

A més de la instal·lació de Cabosanroque, aquesta primera setmana de programació, el festival ha programat la plataforma virtual “Fronteres en moviment”, que reuneix deu festivals de dansa i institucions de tot el món en un escenari virtual, i que pot veure’s en el web del festival; el 8 de maig, The Dreamers, de Raquel Morón, sobre els menors no acompanyats, s’exhibirà a l’Estudi Taiat Dansa; i el 9 de maig, a la Rambleta, en col·laboració amb Graners de Creació, tindrà lloc Antes todo esto era campo, de David Orrico i Colectivo Nerval.