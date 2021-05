La vacuna contra la covid per als majors de 55 anys està cada vegada més a prop. Si fa a penes uns dies la Generalitat Valenciana anunciava la seua intenció d’inocular la vacuna a les persones d’entre 50 i 60 anys el mes de juny, ara la Conselleria de Sanitat ha anunciat una modificació del calendari i serà a mitjans d’aquest mes de maig quan es comence a citar els valencians d’entre 55 i 59 anys.

Quan donaran cita per a vacunar-se als majors de 55 anys

Ja hi ha un dia marcat en el calendari perquè aquells que tenen entre 55 i 59 anys reben la punxada amb l’antídot contra el coronavirus: el 17 de maig. La Conselleria de Sanitat ha explicat que tenen reservades 100.000 dosis per a les persones que es troben en aquest tram d’edat.

Cal recordar que la cita per a vacunar-se pot rebre’s per mitjà d’un SMS o d’una telefonada.

Vacuna per trams d’edat

Segons els càlculs de Sanitat, totes les persones de 70 a 74 anys de la Comunitat Valenciana hauran rebut la setmana que ve almenys una dosi de la vacuna contra la covid-19.

De fet, la Conselleria de Sanitat està citant totes les persones d’aquest grup d’edat, de manera que la setmana que ve ja haurà finalitzat el procés d’immunització contra el coronavirus del grup d’edat de 70 a 74 anys. En concret, serà la primera dosi per a aquells que estan sent vacunats amb Pfizer o Moderna, i la immunització completa per a qui reba la vacuna de Janssen.

En aquest sentit, les persones d’edats entre 70 i 72 anys estan sent citades als grans espais de vacunació i estan rebent la cita via SMS. Quant a la població compresa en el grup d’edat de 73 i 74 anys, Sanitat està administrant la vacuna als centres de salut i se’ls està citant via telefònica.

Actualitzar les dades de contacte per a vacunar-se

Des de la Conselleria de Sanitat emfatitzen que resulta fonamental que les dades de contacte que apareixen en la targeta SIP estiguen actualitzades, perquè en el moment en què haja de notificar-se el lloc, el dia i l’hora de vacunació, aquestes dades siguen les correctes.

En el cas que es tinga algun dubte referent a això, hi ha un telèfon en el qual es resoldran els interrogants que puguen sorgir sobre el procés de vacunació: 900 300 555.

A més, Sanitat ofereix en el seu lloc web un servei d’expedició del justificant de vacunació. En el web es pot descarregar i imprimir el justificant d’haver sigut vacunat, en el qual apareixerà la data d’inoculació, així com la vacuna subministrada i el lot al qual pertany.