Libertad VCF, l’associació que treballa per aglutinar el 5 % de les accions per a reforçar l’oposició a Peter Lim, continua mobilitzant el valencianisme perquè acudisca en massa a la manifestació del dissabte 8 de maig. Els organitzadors, Libertad VCF i Curva Nord, confien que la marxa de protesta contra Meriton Holdings siga multitudinària i demostre el cansament entre els aficionats per la gestió del màxim accionista. Després de Manolo Botubot i Javier Subirats, dimarts es va unir a la crida el Matador, Mario Alberto Kempes.

“Hola, amics del València. Aquest pròxim dissabte hi haurà una revolució dels valencianistes amb la qual ens farem escoltar davant de la gent de Meriton. Tristament, el que estem vivint amb el València és molt lamentable. Desgraciadament, aquesta gent segueix ací i seguirà fins que descobrim, d’un moment a un altre, que ja no hi trobem res de totes les coses bones que es van fer”, explica Kempes en el vídeo que han publicat els organitzadors de la marxa.

“Per favor, valencians, valencianistes, cal ajuntar-se tots i ajudar perquè aquest València CF, al qual estimarem sempre, torne a ser aquell club que ha d’estar barallant amb els grans. El dissabte 8 de maig, us esperem a tots en la manifestació. Jo estic bastant lluny, però amb el cor estaré amb vosaltres, volem que aquesta gent escolte d’una vegada i, si se n’han d’anar, es facen a un costat. Una abraçada per a tots”, acaba Kempes. El Matador, campió i Bota d’Or en el Mundial de 1978 amb l’Argentina, va jugar amb la samarreta del València entre 1976 i 1984 i va guanyar la Copa del Rei de 1979, la Recopa i la Supercopa europees de 1980 i el trofeu Pitxitxi en 1977 i 1978.

En els pròxims dies, amb vista a la manifestació, Libertad VCF continuarà comptant amb la veu d’exjugadors del club per a animar a la mobilització contra la gestió de Meriton al capdavant de l’entitat de Mestalla. La marxa de protesta arrancarà a les sis i mitja de dissabte a la plaça de Saragossa i acabarà a Mestalla després de recórrer una part de l’avinguda d’Aragó. Un dia més tard, el 9 de maig, l’associació es traslladarà a Utiel per a explicar el seu projecte i censar accions a l’avinguda Marín Lázaro, número 11.