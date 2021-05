La Comunitat Valenciana continua pagant els efectes de la tercera onada de la covid, que va incidir, de manera especial, en l’autonomia i va provocar, en els primers mesos d’aquest 2021, severes restriccions a la mobilitat i a l’oci per a contindre la pandèmia. Així, el nombre d’aturats va augmentar, el mes d’abril passat, en 389, amb la qual cosa el total es va situar en 447.650, segons les dades que ha fet públiques, hui, el Ministeri de Treball. El tancament perimetral i els horaris acurtats per a l’hostaleria, en un període en el qual la Setmana Santa no va tindre, ni de bon tros, la incidència dels anys “precovid”, han influït en gran manera en aquest resultat.

L’increment valencià contrasta amb el descens que s’ha registrat en el conjunt d’Espanya, on el nombre d’aturats ha descendit, en el mateix període, en 39.012, amb la qual cosa la xifra total baixa a 3,9 milions de persones. Només dues autonomies més —Canàries (1.873) i Cantàbria (34)— van experimentar, a l’abril, un ascens en aquesta magnitud.

En termes interanuals, la Comunitat Valenciana registra un augment en el nombre d’aturats de 7.708, la qual cosa implica un creixement de l’1,75 %. Les coses van anar molt pitjor en el conjunt d’Espanya, on els aturats des d’abril de 2020, el mes més dur del confinament per la pandèmia, han augmentat en 79.425.

Millora la contractació

A l’abril, es van formalitzar 127.463 contractes, la qual cosa suposa 164 menys que al març i un descens del 0,13 %. Si es compara amb abril de 2020, són 65.582 contractes més i una pujada del 105,98 %.

D’aquests contractes, 110.455 van ser temporals i 17.008 indefinits.

El total acumulat de contractes, a la Comunitat Valenciana, és de 496.646, dels quals únicament 64.814 són indefinits.

La Seguretat Social guanya quasi 11.500 afiliats

La Seguretat Social va guanyar 11.472 afiliats a la Comunitat Valenciana, a l’abril, respecte al mes anterior, una pujada del 0,61 %, una dècima menys que la mitjana nacional (0,71 %), segons ha informat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

No obstant això, en termes interanuals, la Comunitat va registrar un creixement del 4,37 %, corresponent a 79.716 persones, lleugerament superior al conjunt nacional (3,2 %).

Amb aquestes dades, el nombre global d’ocupats es va situar, a la regió, en el quart mes de l’any, en 1.904.351.

Quasi 60.000 treballadors en ERTO

La Comunitat Valenciana va registrar, a l’abril, un total de 59.511 treballadors inclosos en expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), 22.318 menys que el mes de març, segons les dades de la Conselleria d’Economia. Alacant és la província que destaca amb el nombre més gran de treballadors inclosos en ERTO, amb 28.362, seguida per València, amb 26.074. A la cua i a molta distància es troba la província de Castelló, amb 5.075.

Fins al passat 2 de maig s’han tramitat 83.382 expedients que han afectat 550.223 treballadors des del passat 12 de març. Les resolucions de la Conselleria s’eleven a 79.513 expedients i 514.242 treballadors.