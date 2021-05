Si s’haguera d’apostar per què passarà amb les Falles 2021, caldria donar quelcom per fet: se celebraran. Si no apareix una mutació extremadament perniciosa, hi haurà Falles 2021. Encara que siga en una versió alleugerida. I si calguera apostar per la data, caldria prendre’s les coses amb més reserves. La sensació que queda després de la reunió que han mantingut la comissió de seguiment i la consellera Ana Barceló és que estaríem més prop de començar l’1 de setembre que cap a la mitjania del mes de juliol, com molts somiaven. No cal descartar cap de les variables, però guanyar aquests quasi dos mesos de vacunació suplementària és important. Se sabrà, pràcticament, dijous que ve, després de la reunió interdepartamental en la qual es posarà sobre la taula no ja les Falles, sinó tot el compendi de festes patronals de la Comunitat Valenciana. I dilluns ja quedarà aclarit, segons va assegurar el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, “al cent per cent, tant les dates com les activitats falleres que es podrien celebrar”. “No hem arribat a més conclusions. Però sí que considerem que el positiu és que estem parlant de 2021”. Mes? “Dilluns aclarirem les dates”.

La data que es diga aleshores és aquella a partir de la qual els diferents ajuntaments establiran els seus dies per a plantar, celebrar i cremar. Perquè aquest és el següent pas: que cada municipi establisca les seues pautes, mitjançant el consens amb els seus propis fallers. En el cas de València, amb l’assemblea de presidents.

“Hem fet valdre el treball que ha fet el món de les falles, perquè no ha calgut denunciar cap casal i perquè les falles han demostrat el seu caràcter solidari. Però és veritat que el nivell de vacunació no és el que esperàvem, però el pas ja és important”.

Quina importància té la reunió? Que recuperar la festa, un any i mig després, es veu completament factible.

Econòmicament i moralment

Quina és la part dolenta? L’ansietat. Els sis dies que encara caldrà esperar fins a obtindre una contestació tancada. Però també es pensa que, una setmana amunt, una setmana avall, anar-se’n a casa el 10 de maig amb una data per al senyal d’eixida ja posa en marxa tot l’engranatge. Perquè en la reunió es va subratllar novament que el que importa no és tant plantar, celebrar i cremar, sinó les conseqüències que té això. Tant en l’aspecte econòmic com en el moral.

No és una cosa que a les autoritats sanitàries els caiga de nou a hores d’ara i és una cosa que està interioritzada: la quantitat de llocs de treball que està en l’aire i la necessitat que té la societat de trobar una llum al final del túnel. Sí que és cert que les Falles quedaran empaquetades dins d’una norma general que afectarà tot el conglomerat de festes patronals, les quals també estaran obligades a oferir una versió reduïda, que servisca més com a estímul que com a realitat. Ara, que s’establisquen unes dates, amb moltes més vacunes administrades, és una cosa que fa uns mesos hauria sigut impensable.