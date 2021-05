La pressió hospitalària en aquesta quarta onada de la pandèmia de coronavirus a la Comunitat Valenciana segueix a la baixa. La setmana passada, dos hospitals anunciaven que les seues ucis no tenien ja cap pacient ingressat per coronavirus. Ara, la Conselleria de Sanitat acaba de comunicar que ja hi ha cinc hospitals de tot el territori sense pacients covid a les unitats de cures intensives.

A més del de Requena i el Francesc de Borja de Gandia, a la província de València, l’actualització que acaba de fer pública el departament d’Ana Barceló deixa també lliures de pacient covid les ucis dels hospitals d’Alcoi, Dénia i el del Vinalopó, tots a la província d’Alacant. A més de no tindre pacients en crítics per complicacions relacionades amb el coronavirus, Sanitat també acaba de comunicar que dos hospitals valencians més no tenen tampoc cap pacient en planta. Són els centres d’Ontinyent i el de Torrevieja els que, segons les dades de la Conselleria, no tenen ingressat cap pacient covid en planta.

Aquestes dades confirmen que la Comunitat Valenciana continua aguantant els envits de la quarta onada de la pandèmia sense experimentar grans pics de contagis ni, per tant, una pressió hospitalària similar a la que es va registrar en la tercera onada de les primeres setmanes de l’any.

Segons les últimes xifres facilitades ahir per la Conselleria de Sanitat, el nombre de pacients ingressats en tota la xarxa assistencial de la Comunitat Valenciana ascendia a 233 en planta i 57 en les unitats de cures intensives.