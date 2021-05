La Conselleria de Sanitat ha notificat 168 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o test d’antígens des de l’última actualització, la qual cosa fa situar la xifra total de positius en 391.268 persones.

Per províncies, 26 a Castelló (40.406 en total), 61 a Alacant (146.628 en total) i 81 a València (204.233 en total). El total de casos no assignats es manté en 1.

Des de l’última actualització s’han registrat 463 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja hi ha 392.528 persones a la Comunitat Valenciana que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la manera següent: 40.650 a Castelló, 146.743 a Alacant i 205.080 a València. El total d’altes no assignades es manté en 55.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 216 persones ingressades per covid: 51 a la província de Castelló, amb 11 pacients en UCI; 55 a la província d’Alacant, 12 d’ells a l’UCI; i 110 a la província de València, 29 d’ells en UCI.

A més, s’han registrat 5 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 7.359: 799 a la província de Castelló, 2.801 a la d’Alacant i 3.759 a la de València.

No obstant això, és important destacar que, en els últims dies, Sanitat ha modificat la forma en la qual informa sobre les morts per covid: d’aquestes cinc morts notificades hui, quatre corresponen al mes de gener i una a febrer. En els últims set dies, no s’ha notificat cap defunció, però això no significa que no se n’hagen produït, ja que les residències, hospitals, etc. podrien notificar amb retard les defuncions per covid.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 2.850 casos actius, la qual cosa suposa un 0,71 % del total de positius.