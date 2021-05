La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (Conhostur) va sol·licitar ahir que, després de la finalització de l’estat d’alarma, dilluns que ve 10 de maig, la Generalitat amplie novament els seus horaris i flexibilitze la limitació d’aforament en interiors. La patronal hostalera proposa poder obrir els seus establiments fins a les 0.00 hores, augmentar del 30 % actual al 66 % la capacitat en espais tancats i anar avançant en la reactivació de les barres.

Segons Conhostur, després de la petició d’operar fins a la mitjanit, l’objectiu és “recuperar el servei de sopars”. És el mateix que va esgrimir fa dues setmanes pensant que si es fomentaven els sopars avançats, a l’estil europeu, es podria donar almenys el primer torn del servei. Però la iniciativa no ha quallat entre els valencians i, a més, va molestar la patronal de l’oci nocturn, Fotur, que va entendre que aquesta promoció competia amb el tardeo en els bars de copes.

Sense repercussió laboral tot i el nou horari

De fet, en la vespra de l’anterior revisió del decret de restriccions pel coronavirus, l’hostaleria va argumentar que ampliar l’horari de bars i restaurants fins a les 22.00 hores suposaria que uns 18.000 treballadors eixirien dels ERTO. Però, segons les dades de la Conselleria d’Economia sobre l’evolució d’aquests expedients per grans sectors, el terciari registra quasi 1.000 persones més en ERTO que el 25 de maig, la vespra de l’augment horari.

Amb la fi de l’estat d’alarma, el tancament perimetral decaurà i l’eina que limita la mobilitat nocturna necessitarà l’aval de la justícia. El president Ximo Puig ha avançat en repetides ocasions aquesta setmana que és partidari de mantindre el toc de queda, si bé es va mostrar obert a alleugerir-lo. La decisió definitiva la prendrà la Interdepartamental.

De cara a aquest punt d’inflexió, tant Conhostur com Fotur lamenten que de moment no han sigut convocats a la taula de diàleg que acostumen a celebrar amb representants de Sanitat per a traslladar-los les seues peticions. Entenen que, davant de la fi de l’estat d’alarma, és un “moment molt important” per al sector, per la qual cosa demanen mantindre obert aquest “fòrum de diàleg”.

Pel que fa a les activitats de salons de banquets i esdeveniments, les patronals sol·liciten “un pla de fases amb l’ampliació, durant el mes de maig, de l’aforament interior al 50 %, tenint en compte les característiques especials d’aquests espais que permeten que, per la seua amplitud, es puguen mantindre i complir les distàncies i mesures de seguretat necessàries”, defensen.

Pel que respecta al sector de l’oci, l’organització que presideix Víctor Pérez s’uneix a la petició de dilatar el seu horari fins a les 0.00 hores per a “no solapar-se” amb aquests sopars avançats que proposava l’hostaleria, també reclama l’augment dels assistents a salons de noces i celebracions i afig l’opció d’ampliar de sis a huit el límit de clients per taula. “És moment d’alçar el peu del fre. Confie que ens tinguen en compte”, conclou Pérez.

FGV ha invertit més de 10 milions en mesures anticovid

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha invertit 10,5 milions d’euros en mesures anticovid i ha emprat, des d’abril de l’any passat, més de 9.000 litres de gel hidroalcohòlic en la neteja de les seues instal·lacions i l’atenció a les persones usuàries i el personal de Metrovalencia i TRAM d’Alacant, com a mesura per a garantir la seguretat del transport públic. La partida més gran ha sigut en tasques de neteja i desinfecció (5 milions), mentre que en la contractació extraordinària de personal s’ha invertit 1,5 milions.