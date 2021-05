El mític porter del València CF, Abelardo González, ha mort amb 76 anys, tal com ha revelat el periodista Paco Lloret. Amb el porter asturià, mor una de les figures rellevants de la història de la porteria valencianista, a l’altura d’Ignacio Eizaguirre i Santiago Cañizares. Amb una dècada de servei valencianista (1964-1974), en la qual va disputar 198 partits, serà recordat, sobretot, per ser el porter que, amb les seues felines intervencions, va catapultar el València CF a la consecució del títol de Lliga de 1971. En aquell campionat, custodiat per una defensa de ferro, Abelardo va encaixar només 19 gols en els 30 partits del torneig. A més, com a valencianista, també va participar en la consecució de la Copa del Generalíssim en 1967, davant de l’Athletic Club d’Iríbar (el porter que va impedir que anara a la selecció), per 2-1.

La Lliga de 1971, de la qual fa només dues setmanes es van commemorar els 50 anys, va ser la consagració d’Abelardo com a valencianista. En aquell equip, dirigit per Alfredo Di Stéfano, que li va concedir la titularitat indiscutible per davant de Pesudo i Cota, Abelardo va cobrar fama com a parapenals. Dotat d’uns reflexos excepcionals, de les penes màximes que va detindre va ser especialment decisiva la que va parar al davanter barcelonista Martí Filosía al Camp Nou (0-2), per l’empat final de punts en la lluita pel títol.

Després de retirar-se en l’Sporting de Gijón, Abelardo va tornar a València per a ser entrenador de porters del primer equip i fundar, juntament amb el seu excompany d’equip Waldo, l’escola de futbol base Crack’s.