La Policia Local de València va presentar, ahir, un nou equip de vesprades de la Unitat de Convivència (UCO) amb la finalitat d’afrontar el repunt de l’activitat que hi ha actualment i que en l’època postpandèmia es produirà en aquesta franja horària. Dit d’una altra manera, 21 agents (que augmentaran segons les necessitats) es dedicaran principalment a vigilar el que es denomina tardeo, que és la presència massiva de persones en les zones d’oci i restauració abans del toc de queda.

El nou grup policial, presentat ahir al costat de l’ermita d’Orriols, complementa les unitats UCO del matí i de la vesprada, que s’encarreguen principalment de controlar els mercats extraordinaris i el botelló respectivament. “UCO vesprada completa l’horari d’aquesta unitat. Teníem ja UCO matí i UCO nit. Ara cobrim aquest espai de la vesprada per a activar-nos en situacions sobrevingudes o de reforç a les unitats de districte en una franja horària que, en els últims mesos, hem vist que hi ha una activitat i una vida social molt elevada”, va explicar Cano, que va puntualitzar que el seu horari de treball abastarà des de les 2 de la vesprada fins a les 10 de la nit.

El regidor de Protecció Ciutadana va explicar, en qualsevol cas, que la seua activitat serà variada. “No té una àrea concreta determinada, dependrà de les necessitats de la ciutat a cada moment. No hi ha un esdeveniment clar, com poden ser els mercats ambulants extraordinaris, en els quals es treballa per a evitar xicotets furts. Com a la vesprada no hi ha res en concret, el que farà UCO vesprada és treballar quasi a demanda en tota la ciutat”, va precisar.

De la presentació d’ahir va cridar l’atenció que es fera al barri d’Orriols, la qual cosa obeeix, segons el regidor, “a la vocació clara de descentralitzar la Policia Local”. “Sembla que quan es presentava alguna cosa havia de ser a la plaça de l’Ajuntament, però nosaltres volem donar la sensació real que la Policia Local és la policia de tota la ciutat, no només del centre de la ciutat, perquè no tot passa en el centre de la ciutat”, va explicar. “Podia ser més còmoda la plaça de l’Ajuntament, podria haver quedat fenomenal, estèticament preciosa, però nosaltres volem anar als barris, que ens veja la gent i sobretot que la gent sàpia que la Policia Local està al seu servei”, va afirmar.

Cano va concloure subratllant la voluntat del Govern municipal de “canviar el paradigma de la Policia Local” i va recordar que es preveu la incorporació de 234 agents nous, als quals se’n sumaran 42 més que estan ja preparant-se per a això. “Però no aplicarem els mateixos recursos a tots els llocs i a totes les zones urbanes, com s’havia fet fins ara: València és una ciutat asimètrica i, per tant, aplicarem així els recursos policials dels quals disposem per a oferir un servei millor i més ajustat a les necessitats reals”.