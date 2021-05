L’expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps s’ha llançat a la conquesta política de València amb una primera proposta oficial, sobre la urbanització del circuit de Fórmula 1, al marge del Grup Municipal del PP, partit en el qual sempre ha militat. Camps proposa que l’Ajuntament retorne a la Generalitat els 43 milions del circuit i carregue aquests diners als promotors del PAI, que és la base del conveni signat l’any 2010 amb l’alcaldessa Rita Barberá. Al seu judici, el circuit de Fórmula 1 és una prolongació del passeig de l’Albereda i l’avinguda de França. “Els valencians —diu— no poden perdre la inversió milionària que es va fer en el circuit”.

La proposta de Camps, en qualsevol cas, crida l’atenció per la forma i el fons polític d’aquesta, amb un escrit personal per registre d’entrada a l’Ajuntament i al marge del Grup Popular de l’Ajuntament de València que presideix María José Català, immersa directament en el procés de renovació del PP regional. Tot apunta a un interés de l’expresident de la Generalitat de tornar a la política activa a través de l’Ajuntament, que va ser on va començar la seua carrera com a regidor de la mà de Rita Barberá. De fet, aquest moviment també porta implícita una reivindicació del seu llegat a València.