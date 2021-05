És una icona de Sellent, però també comporta un cert risc. Els habitatges construïts sobre la muntanya són els primers que es veuen abans d’entrar al poble, atesa l’elevació del terreny. No obstant això, després d’un episodi de pluges, es produeixen despreniments que, de moment, no han sigut greus. Encara que podrien ser-ho. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha recorregut al Departament de Riscos Geològics de la Diputació de València a la recerca d’una solució per al problema.

Els tècnics provincials van visitar la localitat aquesta setmana per a comprovar l’estat del vessant, a escassos metres del riu amb el qual comparteix nom, i fer fotografies amb les quals analitzar la gravetat de la situació, segons va detallar ahir l’alcaldessa, Raquel Sancho.

El perill de la zona és doble. D’una banda, sobre el vessant s’erigeixen diversos habitatges, els propietaris dels quals temen per la seua estabilitat. A això s’afig la circumstància que el vessant dona a un carrer, que separa el nucli urbà de la zona en la qual hi ha la piscina i les pistes esportives. Conegut com el passeig del Riu, l’utilitzen diàriament veïns que ixen a practicar esport o a passejar. Per tant, en un hipotètic despreniment, podrien danyar-se tant persones com algunes cases.

“Això és el que volem evitar coste el que coste”, va emfatitzar Sancho, que afegia: “De moment no hi ha hagut que lamentar cap desgràcia i creiem que el risc no és imminent, però consideràvem necessari que algun expert ho avalue, bé per si requereix un seguiment periòdic o per si fora necessari emprendre qualsevol mena d’actuació. Per això hem contactat amb els tècnics de la Diputació de València”.

El principal temor de l’alcaldessa, i que és extrapolable a la resta de veïns, és que l’erosió que puga patir el vessant empitjore després d’un temporal de fortes pluges. Precisament, les precipitacions ja han provocat despreniments en aquesta zona de la muntanya, encara que han sigut moviments de terra que, aparentment, no han causat danys de gran envergadura.

La vegetació servia de protecció, ja que compacta la terra

Segons va detallar l’alcaldessa de Sellent, fins fa relativament poc, el risc era menor, atesa l’existència de vegetació en el vessant. “Les figueres mantenien la terra compacta, però van emmalaltir per uns fongs i s’han secat. A més, tampoc eren la solució definitiva, ja que, per a mantindre la vegetació, es requeria una empresa especialitzada, ja que és una zona perillosa”, va detallar.