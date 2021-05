La Policia Nacional ha detingut un conegut neonazi de València i un membre de seguretat d’España 2000 per l’agressió patida per un jove el passat 1 de maig al carrer Serpis de València. Tal com han confirmat fonts coneixedores del cas a Levante-EMV, els arrestats són Vicente Casinos, un conegut neonazi i vigilant de seguretat en un centre hospitalari de la ciutat, i Jorge Plaza, membre de seguretat d’España 2000.

Tots dos van ser arrestats dilluns de vesprada i van ser posats a disposició judicial pels delictes de lesions i d’amenaces, a més d’uns altres contra drets fonamentals. Posteriorment, van ser posats en llibertat amb càrrecs i van quedar pendents de ser citats de nou al jutjat d’instrucció que instrueix la causa.

Les forces de seguretat van començar a investigar els fets d’ofici a través de les imatges de què es disposava, segons va confirmar la Delegació del Govern.

L’agressió es va produir el dissabte 1 de maig a la nit, al barri d’Algirós, quan va aparéixer al carrer Serpis un grup de joves amb simbologia neonazi, que haurien estat cridant “on estan els antifeixistes”.

Quan es creuaren amb el jove agredit, que anava acompanyat d’uns amics, s’hauria produït algun tipus de comentari amb el qual els neonazis s’haurien donat per al·ludits i l’haurien increpat verbalment, a la qual cosa hauria seguit una agressió amb punyades i patades ja en terra. Tot això, davant de la mirada dels veïns, alguns dels quals van gravar les imatges amb els seus telèfons mòbils. Una d’aquestes gravacions és la que ha servit com a fil per a depurar-ne responsabilitats. Segons el relat, l’agressió hauria inclòs una intimidació amb navalla i crits d’inspiració neonazi.

Manifestació prèvia

A escassos metres, en aquell mateix carrer, hi ha la seu d’España 2000. Poques hores abans, un fort dispositiu policial havia impedit, en el centre de València, enfrontaments entre grups antifeixistes i simpatitzants del partit ultradretà, que havia convocat una manifestació en la qual, a més de nombroses salutacions braç enlaire, es va elogiar la política econòmica de Benito Mussolini i d’Adolf Hitler, a més de qüestionar-se la globalització i el paper dels jueus i els comunistes en la conjuntura econòmica actual.