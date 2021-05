L’entrenador del València Basket, Rubén Burgos, va admetre després de perdre la final que es tracta d’una “nit dura” però va dir que s’ha de valorar la temporada, perquè s’han complit de sobres els objectius que tenia l’equip.

“Sempre vols més, però l’objectiu d’enguany era tindre presència en finals, hem tingut presència en totes i hem tingut la sort de guanyar-ne una. Sempre es pot fer un poc millor però pense que molts equips ho signarien”, va assenyalar el tècnic.

Respecte a la derrota, va dir que era “una cosa que podia passar” i, encara que va admetre que estan “fotudes”, va insistir a valorar la temporada que han fet. “Cal analitzar el partit, perquè volem estar i estarem en més finals. Continuem sumant experiències”, va destacar.

«El primer que ens ha dit el cap —el mecenes (Juan Roig)— és que us volia a totes amb el cap alt, que la temporada és molt bona i que el nostre camí ja s’ha iniciat”, va apuntar Burgos, que no va voler especular sobre la possibilitat que la FIBA atorgue una tercera plaça d’Eurolliga i puguen disputar-la.

“El que volem és meréixer-nos les coses i la normativa és la que és. Cada any des de Lliga Femenina 2, l’objectiu és que cada assoliment siga merescut i amb esforç, com portem en la samarreta, no tenim una altra cosa al cap”, va assenyalar.

La capitana Anna Gómez va admetre que no van estar “còmodes” en tot el partit. “Hem controlat el rebot però no ens han deixat córrer i aquesta ha sigut la clau del partit. És una final i toca donar l’enhorabona al Salamanca”, va remarcar.

“El vestuari està fotut, és una pena acabar així la temporada, ha sigut una gran temporada i amb això ens hem de quedar. Ens hauria agradat alçar la copa, però és increïble el que hem fet aquesta temporada. I la temporada que ve, més. Tornarem i l’alçarem”, va dir.

L’entrenador del Perfumerías Avenida, Roberto Íñiguez, va assegurar que la Lliga Endesa femenina “no l’ha guanyada el millor equip”, sinó el “més unit i més honest”, i va felicitar el València Basket “per la gran temporada que ha fet”.

En declaracions als periodistes després de la victòria de l’equip de Salamanca, Íñiguez va insistir en la seua idea que “l’èxit del Perfumerías Avenida és el mateix havent guanyat o no”, perquè el treball al llarg de tota la temporada “ha sigut molt bo, brutal”, i considera aquest equip “el millor” que ha entrenat en la seua carrera.

Per a l’entrenador de l’equip de Salamanca, l’èxit d’aquesta temporada “és mèrit de les jugadores, del grup”, ja que, en la seua opinió, “l’staff intenta tindre aquesta cohesió i aquesta equitat; però si no hi ha aquest grup, això és impossible”.

“Sincerament, crec que no ha guanyat el millor equip de la competició, però ha guanyat l’equip més unit i més honest. Que cada u traga les conclusions que vulga del que estic dient”, va subratllar. Roberto Íñiguez va enaltir el paper que ha jugat el seu equip tècnic, amb tres dones com Raquel Romo, segona entrenadora; Mavi Sánchez, preparadora física; i Ester García, fisioterapeuta. Les tres “de Salamanca, del planter del Perfumerías Avenida”.