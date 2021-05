L’Ajuntament de Dénia posa a la disposició de veïns, visitants i turistes 3.000 places d’aparcament, entre gratuïtes i privades, que permeten deixar el cotxe a només deu minuts del centre urbà i gaudir d’un passeig per la ciutat.

Des de fa alguns anys, el consistori de Dénia ha habilitat diversos terrenys com a zones d’aparcament als voltants del centre urbà, la qual cosa permet als veïns i visitants accedir, en només deu minuts, a cada un dels punts d’interés comercial o turístic de la ciutat.

N’hi ha gratuïts, com a l’avinguda Miguel Hernández (per a aquelles persones que visiten la ciutat des de la Xara o altres localitats veïnes com Ondara, el Verger), al camí de Sant Joan (per als que procedeixen de les urbanitzacions del Montgó, Rotes o de Xàbia) i al començament de la platja de les Marines, que permet donar servei als banyistes.

Però, a més, hi ha altres estacionaments de titularitat privada, el Raset, Baleària Moll Vell i la Via, amb tarifes especials si es consumeixen o adquireixen productes en els comerços de la ciutat.

Això ha sigut possible gràcies a un acord que va impulsar, fa un any, l’equip de govern que dirigeix Vicent Grimalt amb les associacions de comerciants de Dénia (ACE, Acade, Aethma) i els venedors del mercat municipal, per a premiar les compres i consumicions en tots els negocis associats.

D’aquesta manera, per cada compra en el comerç local que forme part de la campanya o per cada consumició en un bar o restaurant, els clients rebran tiquets que es poden canviar per un descompte d’una hora gratis en l’aparcament on hagen estacionat el seu vehicle en la seua visita a la capital comarcal.