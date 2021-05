Un altre crim masclista, aquesta vegada al Port de Sagunt, on un home de 60 anys i amb una ordre d’allunyament en vigor va assassinar la seua dona, de la mateixa edat, com va avançar ahir Levante-EMV en l’edició digital. Després de degollar-la amb un ganivet de grans dimensions, l’assassí es va llevar la vida llançant-se des d’una finestra d’un quart pis a un pati interior quan agents de la Policia Local de Sagunt es trobaven a punt d’accedir a l’interior de l’immoble.

Els fets van ocórrer a les 20.30 hores d’ahir en un domicili del carrer Alcalá Galiano del Port de Sagunt, on residia la víctima. La parella, amb una filla en comú, ja no convivia junta des que, uns deu dies abans, la dona interposara una denúncia per maltractaments. El Jutjat d’Instrucció número 1 de Sagunt, encarregat de la violència contra la dona, va ordenar una mesura d’allunyament, però la víctima no s’havia qualificat de risc alt.

Una veïna va telefonar al 112 per a informar que havia sentit crits de socors. “He mirat al desllunat i he preguntat i ningú m’ha contestat, per això de seguida he telefonat a la Policia”, explicava aquesta testimoni.

Fins al lloc van acudir immediatament diverses patrulles de la Policia Local de Sagunt i de la Policia Nacional, així com diverses ambulàncies, encara que el personal sanitari no va poder fer res per cap dels dos. La dona presentava un tall al coll mortal de necessitat i altres lesions per arma blanca, mentre que el seu agressor va morir a conseqüència de la caiguda des d’una altura de quatre pisos, quan va saltar abans de ser detingut per la Policia.

Fonts policials van confirmar que hi havia una ordre d’allunyament que prohibia a l’autor d’aquest crim masclista aproximar-se i comunicar-se amb la seua víctima, mesura que hauria incomplit per a cometre el delicte. La Policia Nacional estava seguint el cas de protecció a la víctima després de la denúncia de maltractaments. A més, segons ha pogut saber aquest periòdic, la dona havia acudit, a penes uns dies abans, divendres passat, al Servei de la Dona de l’Ajuntament de Sagunt per a demanar ajuda.

Quan els policies van arribar al domicili després de rebre l’avís del 112 es van trobar la porta tancada i van contactar amb la filla de la parella perquè els obrira. No obstant això, abans que pogueren accedir a l’interior, l’assassí masclista s’havia llevat la vida saltant des d’una finestra que dona a un desllunat interior i caure just al costat d’un dels policies. Quan va arribar la filla, ja havia ocorregut la tragèdia i la dona va haver de ser atesa pels serveis sanitaris després de patir una crisi d’ansietat.

L’alcalde, Darío Moreno, i la regidora de Policia Local, Natalia Antonino, es van desplaçar també al lloc quan van assabentar-se dels fets. L’Ajuntament de Sagunt va convocar un minut de silenci per a hui a les 12.00 hores, enfront de l’edifici consistorial, per tal de condemnar aquest crim masclista.

El Grup d’Homicidis de la Policia Nacional s’ha fet càrrec de la investigació sobre les circumstàncies del crim.